جشنواره ایتاپ در خرمشهر برگزار می شود

دامون رزمجوی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر در راستای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری و حمایت از ایده های برتر به منظور تولید ثروت از داشته های فکری، جشنواره ایتاپ(ایده تا پدیده) را با همکاری پارک علوم و فناوری استان خوزستان به میزبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار می کند.

وی اظهار کرد: این جشنواره در سطح خرمشهر و آبادان برگزار می شود و شرکت برای عموم آزاد است.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تاریخ برگزاری جشنواره ایتاپ(ایده تا پدیده) را ۹ اسفند امسال اعلام کرد و افزود: ایده دهندگان علاقمند برای شرکت در این جشنواره می توانند ایده های خود را تا پنجم اسفند امسال به سامانه ارسال ایده ها به آدرس www.itapf.ir ارسال کنند.

رزمجوی در ادامه به هدف برگزاری این جشنواره نیز اشاره کرد و گفت: هدف از این جشنواره طرح ایده های نو در زمینه های مختلف همچنین آشنایی عموم با نهادهای حمایت کننده از این ایده ها از جمله پارک علوم و فناوری و مرکز رشد است.

وی ادامه داد: این جشنواره همراه با جوایز ارزنده ای بوده و ایده های برتر نیز جذب مرکز رشد خرمشهر شده و از طرف این مرکز رشد حمایت مالی و پشتیابی خواهند شد.

مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر اظهار کرد: پست الکترونیکی به آدرس roshd@kmsu.ac.ir و شماره تماس ۰۶۱۵۳۵۳۳۹۸ برای کسب اطلاعات بیشتر علاقمند شرکت در این جشنواره در نظر گرفته شده است.