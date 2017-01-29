حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم پور حکیمی صبح یکشنبه در کمیته ستادی حذف دفترچه در بوشهر اظهار داشت: طرح حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی تا پایان سال جاری در کل کشور به اجرا در می‌آید و برای استفاده از خدمات نیازی به دفترچه نخواهد بود.

وی افزود: در راستای استقرار سیستم الکترونیکی و ایجاد کارت الکترونیک درمان، سازمان تامین اجتماعی نسبت به استقرار سیستم ویزیت الکترونیک بیماران و حذف دفترچه‌های درمانی آنان در مراکز ملکی این سازمان اقدام کرده است.

پورحکیمی اضافه کرد: با اجرای این طرح، خطاهای انسانی به حداقل کاهش می‌یابد و پزشکان با دسترسی به سوابق موجود بیمار در سیستم می‌توانند درمان بهتری برای بیمه شدگان ارائه دهند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر افزود: از دیگر مزایای اجرای این طرح بهینه‌سازی هزینه‌ها و امکان دریافت اطلاعات مناسب و کمک به تصمیم‌گیری صحیح است.

پورحکیمی اظهار داشت: با اجرای این طرح، بیماران به‌صورت آنلاین پرونده الکترونیکی داشته و حفظ و دسترسی سریع و مناسب به سوابق پزشکی درمانی آنان محقق می‌شود.

وی، نهایی شدن این برنامه را گامی بلند و بستری مناسب برای تحقق امر خطیر کارت سلامت الکترونیک برشمرد و از مجریان خواست در این زمینه با سرعت و دقت بیشتری تلاش کنند.

کمیته ستادی حذف دفترچه با حضور مدیرکل تامین اجتماعی و روسا و سرپرستان مراکز درمانی تامین اجتماعی استان تشکیل شد.