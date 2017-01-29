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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۱

تا پایان امسال محقق می‌شود؛

حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان بوشهر

حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان بوشهر

بوشهر - مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر از اجرای طرح حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان بوشهر تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم پور حکیمی صبح یکشنبه در کمیته ستادی حذف دفترچه در بوشهر اظهار داشت: طرح حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی تا پایان سال جاری در کل کشور به اجرا در می‌آید و برای استفاده از خدمات نیازی به دفترچه نخواهد بود.

وی افزود: در راستای استقرار سیستم الکترونیکی و ایجاد کارت الکترونیک درمان، سازمان تامین اجتماعی نسبت به استقرار سیستم ویزیت الکترونیک بیماران و حذف دفترچه‌های درمانی آنان در مراکز ملکی این سازمان اقدام کرده است.

پورحکیمی اضافه کرد: با اجرای این طرح، خطاهای انسانی به حداقل کاهش می‌یابد و پزشکان با دسترسی به سوابق موجود بیمار در سیستم می‌توانند درمان بهتری برای بیمه شدگان ارائه دهند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر افزود: از دیگر مزایای اجرای این طرح بهینه‌سازی هزینه‌ها و امکان دریافت اطلاعات مناسب و کمک به تصمیم‌گیری صحیح است.

پورحکیمی اظهار داشت: با اجرای این طرح، بیماران به‌صورت آنلاین پرونده الکترونیکی داشته و حفظ و دسترسی سریع و مناسب به سوابق پزشکی درمانی آنان محقق می‌شود.

وی، نهایی شدن این برنامه را گامی بلند و بستری مناسب برای تحقق امر خطیر کارت سلامت الکترونیک برشمرد و از مجریان خواست در این زمینه با سرعت و دقت بیشتری تلاش کنند.

کمیته ستادی حذف دفترچه با حضور مدیرکل تامین اجتماعی و روسا و سرپرستان مراکز درمانی تامین اجتماعی استان تشکیل شد.

کد مطلب 3890354

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