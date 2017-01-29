دو و میدانی کاران قمی صاحب ۲ طلا و یک برنز شدند

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور گرامیداشت دهه مبارک فجر روز گذشته به پایان رسید و تیم دو و میدانی استان قم با ۳ مدال به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.



وی افزود: در این مسابقات که در تهران برگزار شد تیم دو و میدانی استان قم در مواد پرش طول و پرش سه گام، موفق به کسب ۲ طلای ارزشمند شد و سپس با مدال برنزی در ماده پرتاب وزنه به کار خود در این مسابقات پایان داد.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: در ماده پرش طول میلاد دریساوی از استان قم با پرش ۷ متر و ۲۴ سانتی متری بالاتر از سایر حریفان قرار گرفت و موفق به کسب مدال طلا شد و همین ورزشکار در پرش سه گام نیز با پرشی ۱۵ متر و ۱۲ سانتی متری به مدال طلا دست یافت.



رضایی بیان داشت: در ماده پرتاب وزنه، محمد حسین اسکندری از استان قم با پرتابی به طول ۱۸ متر و ۱۸ سانتی متر پس از نمایندگان تهران الف و فارس به مقام سوم و مدال برنز رسید در حالی که فاصله وی تا نفر اول، ۵۰ سانتی متر بود.



وی عنوان کرد: علیرضا نوروزی از قم در ماده پرش با نیزه با دیگر ورزشکاران رقابت کرد که با پرش ۳ متر و ۸۰ سانتی متری به مقام پنجم دست یافت و محسن سالاری دیگر نماینده پرش با نیزه قم در این ماده خطا کرد و موفق به کسب عنوان نشد.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: رضا ملک پور دو و میدانی کار قمی در ماده ۴۰۰ متر با ثبت رکورد ۵۰ ثانیه و ۳۶ صدم ثانیه به مقام ششم دست پیدا کرد و در ماده ۴ در ۴۰۰ متر امدادی، تیم دو و میدانی قم با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه و ۸ صدم ثانیه هفتم شد.



رضایی افزود: در پایان این مسابقات تیم دو و میدانی استان قم با ۲۱ امتیاز در جایگاه پنجم کشور قرار گرفت و تیم‌های فارس، کرمانشاه، اصفهان و تهران الف، اول تا چهارم شدند.