درخواست تغییر قطب کنکور استان اردبیل ارائه شد

علی ورودی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در کنکور سراسری کشور به ۹ ناحیه و پنج قطب تقسیمبندی شده که تقسیمبندی ناحیه کنکور اردبیل شامل استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خود اردبیل است.
وی افزود: در تقسیمبندی قطب کنکور نیز اردبیل با استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و همدان در یک قطب قرار گرفته است.
معاون متوسطه آموزشوپرورش استان متذکر شد: یکی از دلایل کاهش رتبه کنکور استان در سالهای اخیر قطببندی ذکر شده است؛ چراکه دانش آموزان استان به ویژه دختران حاضر به تحصیل در استانهای هم قطب نیستند.
ورودی با بیان اینکه این موضوع موجب می شود هر سال تعداد قابلتوجهی از دانش آموزان پشت کنکور بمانند، ادامه داد: تغییر ناحیه به قطب درخواست شده و این درخواست توسط مسئول ارشد استان نیز امضا شده است.
وی با اشاره به سابقه تبدیل یکی از نواحی شامل استانهای بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان به قطب اضافه کرد: انتظار داریم اتفاق مشابه برای استان اردبیل نیز تجربه شود.
معاون متوسطه آموزشوپرورش استان تأکید کرد: در بررسی عوامل عدم موفقیت دانش آموزان اردبیلی در کنکور یکی از مهمترین آن ها قطب آموزشی احصا شده است.
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