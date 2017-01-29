به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی سقائیان نژاد با بیان اینکه سال گذشته با توجه به نبود برنامه راهبری بودجه پروژه‌محور ارائه شد، اظهار کرد: بودجه ما در سال گذشته در راستای رفع بدهی‌های شهرداری، توسعه برنامه‌های زیست‌محیطی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و تدوین برنامه قم ۱۴۰۰ ارائه شد و توانستیم تمام این اهداف را محقق سازیم.

شهردار قم با بیان اینکه بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام تکمیل شده و بیش از ۳۰۰ هکتار به فضای سبز شهری اضافه شده است، گفت: در قسمت پسماند و نظافت شهری نیز با مبنای آموزش شهروندی اقدامات گسترده‌ای را امسال اجرایی کردیم.

سقائیان‌نژاد با اشاره به تصویب برنامه قم ۱۴۰۰، تدوین بودجه عملیاتی برای سال ۹۶ را مورد توجه قرار داد و گفت: بودجه شهرداری برای سال آینده با رقمی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان آماده شده که ۵۰۰ میلیون یورو فاینانس خط مترو نیز به آن اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه مجموع بودجه سال آینده شهرداری بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان است، گفت: این رقم افزایش بیش از ۴۹ درصدی بودجه سال آینده نسبت به بودجه هزار و ۳۰۰ میلیاردی امسال را نشان می‌دهد.

شهردار قم با تاکید بر اینکه ۸۳ درصد بودجه شهرداری در سال آینده عمرانی و ۱۷ درصد جاری است، افزود: در تهران بودجه‌های جاری ۳۱ درصد و در تبریز ۴۴ درصد است که این کاهش نیز گامی در راستای اقتصاد مقاومتی است.

سقائیان‌نژاد با اشاره به اولویت‌بندی صورت گرفته در تدوین بودجه شهرداری، خاطرنشان کرد: در حوزه توسعه فضای سبز، توسعه معابر، قطار شهری، فرهنگی و ورزشی و... اعتبارات رشد خوبی داشته و سعی داریم تا سال ۱۴۰۰ به مرور اهداف برنامه را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ۲۵۰ میلیارد تومان برای احداث کارخانه زباله سوز و هاضم اختصاص گرفته است، افزود: بخشی از این اعتبار آورده شهرداری و بخشی نیز آورده سرمایه‌گذار خواهد بود که سال آینده این پروژه اجرایی می‌شود.

شهردار قم خاطرنشان کرد: تا یک‌ماه آینده شورا فرصت دارد که بودجه پیشنهادی شهرداری را بررسی کرده و قبل از پایان سال به شهرداری ابلاغ کند.