آزادکاران ایران با پیروزی استارت زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین از روز جمعه در شهر کرانسویارسک روسیه آغاز شد و امروز و در روز پایانی این مسابقات محمدمهدی یگانه جعفری و حسین رمضانیان نمایندگان اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم تیم منتخب کشتی مازندران، به مصاف حریفان خود رفته اند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم محمد مهدی یگانه جعفری در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۲ ماساکازو کومی از ژاپن را شکست داد وی در دور بعد نیز با نتیجه ۶ بر صفر از سد سیروالدین حسن اف از ازبکستان گذشت تا در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف چرمان والیف از روسیه برود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم حسین رمضانیان پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر رنچ گانا مو از چین را شکست داد تا در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف دومان بولتاریکوف از قزاقستان برود.