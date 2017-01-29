محیط ایست حیوانات فارس/ آبی برای زیستمندان نیست

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: به دلیل خشکسالی های پی در پی حیات وحش استان فارس شدیدا در معرض خطر قرار دارند. گونه های مختلف حیات وحش نه تنها برای تامین علوفه خود بلکه برای تامین اب نیز با دست و پنجه نرم می کنند.

هم اکنون به دلیل عدم بارش باران تعداد زیادی از چشمه های مناطق حفاظت شده خشک شده است.هر ساله در فصل زمستان استان فارس شاهد مهاجرت پرندگان زیادی از سیبری و دیگر مناطق به دریاچه های استان بود اما طی مدت اخیر به دلیل خشک شدن دریاچه های فارس دیگر نه تنها از مهاجرت پرندگان خبری نیست بلکه زندگی برخی از گونه های حیات وحش در این استان با مشکلات عدیده ای روبرو شده است.ساخت آبشخور و توزیع علوفه دستی یکی از راه حل هایی است که میتوان به حفظ حیات وحش استان کمک کرد.

دبیر موسسه ۱۳ فروردین در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر به دلیل عدم بارش باران تعداد قابل توجهی از چشمه های موجود در مناطقه حفاظت شده خشک شده است.

علی اکبر کاظمینی به گوشه ای از این مشکلات اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه چندی قبل یک گربه وحشی در منطقه کازرون برای آب به روستاهای اطراف آمده بود که حین اب خوردن برای این گونه مشکلی به وجود آمده بود.

وی ادامه داد: بر اساس گزارشات در برخی از شهرستانهای استان نیز برخی از گونه ها از جمله پلنگ برای تامین آب به روستاهای اطراف آمده که این امر باعث به خطر افتادن حیات این گونه شده است.

این فعال حوزه محیط زیست با تاکید بر اینکه علفخواران در حال حاضر با کاهش شدید علوفه و گیاه مواجه بوده و به دنبال آن چرخه اکوسیستمی را تحت تاثیر قرار داده و گوشتخواران نیز برای تامین غذای خود با مشکل روبه رو شده اند.

کاظمینی با تاکید بر اینکه وضعیت آب برای حیات وحش بحرانی است، اظهار کرد: در حال حاضر چشمه های مناطق حفاظت شده در استان فارس خشک شده و به ندرت می توان چشمه ای را پیدا کرد که آب داشته باشد و تمام این موضوعات شرایط را برای حیات وحش استان سخت کرده است.

گونه ای مانند کبک در هر بار حدود ۱۳ جوجه به دنیا می آورد که تامین آب این جوجه ها در حال حاضر با مشکلات زیادی روبه روست وی با اشاره به اینکه وضعیت پرندگان نیز در استان فارس نگران کننده است، بیان کرد: به عنوان نمونه گونه ای مانند کبک در هر بار حدود ۱۳ جوجه به دنیا می آورد که تامین آب این جوجه ها در حال حاضر با مشکلات زیادی روبه روست.

کاظمینی با بیان اینکه گونه ای مانند پلنگ به آب زیادی نیاز دارد، گفت: متاسفانه این وضعیت باعث هجوم حیات وحش به روستاهای اطراف مناطق شده که این موضوع باعث شده حیات وحش طعمه شکارچیان شوند.

وی گفت: مهاجرت حیات وحش از استان چندان هم بی خطر نیست، زیستمندان برای یافتن منابع غذایی، از فارس مهاجرت می کنند اما در راه یا با سوانح جاده ای مانند برخورد با خودروها مواجه می شوند یا طعمه شکارچیان قرار می گیرد.

این کارشناس محیط زیست با اشاره به تاثیرات خشکسالی بر روی حیات وحش بیان کرد: حیوانات از آبشخورهای موجود در طبیعت استفاده می کنند اما در حال حاضر تعداد زیادی از چشمه های استان فارس خشک شده است.

وی افزود: با توجه به خشک شدن این چشمه ها گونه هایی از حیوانات مجبور هستند که برای تامین نیاز خود از جمله علوفه و آب مهاجرت کنند که این امر باعث ایجاد ناامنی برای حیات وحش شده به گونه ای که یا طعمه شکارچیان می شوند و یا اینکه در حوادث تلف می شوند.

دبیر موسسه ۱۳ فروردین با اظهار نگرانی از وضعیت گونه های حیات وحش در مناطق شرقی استان افزود: در حال حاضر بارندگی در برخی از شهرستانهای استان مانند نی ریز و استهبان بسیار کم بوده از این رو حیات وحش در این شهرستان ها برای تامین آب و علوفه با مشکلات بیشتری روبه رو هستند.

وی خواستار همکاری برای بهبود وضعیت حیات وحش در این استان شد و تاکید کرد: در این راستا مردم باید با محیط زیست همکاری داشته باشند.

این در حالیست که بارندگی ها در استان فارس وضعیت مناسبی ندارد به گونه ای که حمیدرضا دهقانی مدیر عامل آب منطقه ای فارس چندی پیش با اشاره به اینکه تغییرات بارندگی استان نسبت به میانگین مدت مشابه سال آبی گذشته ۷۵ درصد کاهش داشته، گفته بود که تحقق بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت سالانه استان حدود ۱۶ درصد است.

پیش از این مدیر کل هواشناسی فارس نیز پیش از بارندگی های یکی دو روز اخیر میزان بارندگی امسال را ۲۷.۵ میلی متر در سطح استان فارس اعلام کرد که به نظر نمی رسد بارندگی های این هفته نیز در این آمار تاثیر چشمگیر و محسوس داشته باشد.

به هر حال شرایط هم برای زیستمندان مناسب نیست و باید در این راستا راهکاری برای حفظ حیات وحش اتخاذ کرد.