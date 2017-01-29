اکران ۱۶فیلم جشنواره فجر درخراسان شمالی/برگزاری جشنواره شعر کوتاه

حسین فرخنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیشفروش بخش استانی سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر از صبح روز پنجشنبه ٧ بهمن از طریق سامانه اینترنتی مربوطه آغازشده و با تمدید ٢٤ ساعته تا ساعت ١٢ دوشنبه ١١ بهمن ادامه دارد.
فرخنده افزود: فیلمهای «رگ خواب»، «پشت دیوار سکوت»، «اشنوگل»، «کارگر ساده نیازمندیم»، «شماره هفده سهیلا»، «ایستگاه اتمسفر»، «آباجان»، «رهایی از بهشت» از جمله فیلمهای جشنواره فیلم فجر است که در سینما گلشن بجنورد اکران می شود.
وی همچنین فیلمهای «خوب بد جلف»، «یک روز بخصوص»، «ماهگرفتگی»، «کمدی انسانی»، «نگار!؟ »، «انزوا»، «خانه دیگری» و «آزادی به قید شرط» را از دیگر آثاری برشمرد که از ١٤ تا ٢١ بهمنماه جاری در سالن گلشن بجنورد به روی پرده می روند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی بابیان اینکه ۸۰ برنامه محوری طی دهه فجر اجرا خواهد شد، گفت: شبهای موسیقی اقوام، نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر، رونمایی از المان های دهه فجر، برگزاری شبهای شعر و خاطره، مسابقات کتابخوانی وصیتنامه امام(ره) و برگزاری نمایشگاههای کتاب و اهدای کتاب با موضوعات اندیشههای امام(ره) و انقلاب اسلامی از جمله این برنامهها است.
فرخنده با اشاره به اینکه این برنامههای فرهنگی هنری متنوع و متفاوت از سال های گذشته برگزار میشود از صدور دو مجوز اجرای موسیقی در بجنورد خبر داد و افزود: علاوه بر این کنسرت ها، اجرای موسیقی توسط هنرمندان شهرستانی در دهه فجر برگزار می شود.
وی همچنین به برگزاری جشنواره استانی شعر کوتاه در مانه و سملقان اشاره و تصریح کرد: اشعار محلی به زبان بومی یکی از بخشهای این جشنواره است.
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