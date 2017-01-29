به گزارش خبرنگار مهر، کونگ فو در ایران سابقه ای نزدیک به ۴۰ ساله دارد که فعالیت آن همیشه دستخوش حوادث بوده است. در یک دوره به صورت کمیته ای مستقل فعالیت کرده و در یک دوره زیر نظر فدراسیون های کاراته قرار گرفت.

اوایل دهه ۷۰ فدراسیون کونگ فو، ووشو و رزم آوران تشکیل و اواخر همین دهه به فدراسیون ورزشهای رزمی تغییر نام داد تا اینکه بعد از یک دوره کوتاه فعالیت تحت عنوان کمیته مستقل، به عنوان یک سبک زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای رزمی قرار گرفت.

این رفت و آمد در نهایت به تاسیس فدراسیون کونگ فو در سال ۱۳۸۴ انجامید و منتظری اولین شخصی بود که روی صندلی ریاست نشست. از همان زمان نیز بحث جهانی کردن این رشته به ادعای آقایان تمام ایرانی باز شد و با صرف هزینه های زیاد در طول بیش از ۱۰ سال، توان کافی برای تحقق این هدف آرمانی به کار گرفته شده است.

نکته اساسی در این بخش استفاده از واژه «کونگ فو» به عنوان یک ورزش اصیل چینی است که مردم ایران بیش از آنکه با فعالیت اساتید آن آشنا باشند، با فیلم های رزمی معروف با آن آشنا شده اند.

اما استفاده از همین نام چینی برای مسئولان ورزش کشور و فدراسیون مربوطه دردسرساز شده است. «یوزای چنگ» رئیس فدراسیون جهانی ووشو که نایب کمیته بین المللی المپیک نیز می باشد با ارسال دو نامه جداگانه به مراجع تصمیم گیرنده ورزش کشور با ادعای اینکه ووشو، همان کونگ فو است، خواستار حذف آن از فدراسیونی به همین نام در ایران شد.

در این نامه آمده است: «کونگ فو» واژه ای است که به هنرهای رزمی که در سالیان دراز در چین متولد شده و راه توسعه را پیدا کرده است. علاوه بر قدمت طولانی، در فرهم ها و سبک های متفاوت با تکنیک ها و تاکتیک های مجزا، تمرینات و روشهای گوناگون و برخورداری از تجهیزات رزمی مختلف در سراسر جهان گسترش یافته است. لغت کونگ فو که امروزه به شکل گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد در حقیقت همان واژه ووشوست که صحیح تر و رسمی تر در زبان متداول چین به ورزشهای رزمی اطلاق می شود. به همین دلیل در آخرین مجمع عمومی IWUF این موضوع جهت مشخص شدن هر چه بهتر و همچنین جلوگیری از سوء استفاده از واژه کونگ فو توسط سایر نهادهای غیر مجاز به طور رسمی در اساسنامه فدراسیون جهانی ثبت شد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: مطرع شدیم که در ایران یک نهاد ورزشی دیگر به صورت رسمی از واژه کونگ فو برای فعالیت ها، در عنوان خودو در مکاتبه با سایر فدراسیون های ووشو در جهان استفاده می کند که این خلاف اساسنامه می باشد. فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران تنها نماینده و مسئول ووشو- کونگ فو، تایچی، کوان، تایچی چوان، ساندا و غیره می باشد. به همین دلیل از آن مقام محترم تقاضا دارد که تنها فدراسیون ووشو ایران مجاز به استفاده از عناوین و واژه های مذکور در داخل ایران بدانید تا از هرگونه سوء برداشت و اعتراضهای غیرلازم گرفته شود.»

در همین رابطه رضا حیدری رئیس فدراسیون کونگ فو به خبرنگار مهر گفت: این موضوع چیز تازه ای نیست. یکبار در سال ۸۹ این نامه ارسال شد که حواشی خاص خود را در پی داشت. یکبار هم در زمان دکتر گودرزی این نامه به ایران رسید که ما پاسخ لازم را با ارائه مدارک و مستندات به وزارت ورزش دادیم.

وی افزود: پاسخ ما برای وزارت ورزش قانع کننده بود. متاسفانه این موضوع از داخل ایران هدایت می شود. شیطنت ها از داخل فدراسیون ووشو ایران است. وگرنه در سایر کشورها هم فدراسیون کونگ دارند و هیچ اتفاقی رخ نداده است.

به هر حال امیدواریم مسئولان وزارت ورزش تصمیمی منطقی در این خصوص بگیرند تا ورزش کشور با چالشی جدید که می توان خیلی راحت از بروز آن جلوگیری کرد، مواجه نشود.