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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

۱۲۰۰ پروژه در قالب طرح‌های هادی در روستاهای لرستان اجرا شد

۱۲۰۰ پروژه در قالب طرح‌های هادی در روستاهای لرستان اجرا شد

خرم آباد- مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان از اجرای هزار و ۲۰۰ پروژه در قالب طرح های هادی در روستاهای این استان خبر داد.

فرهاد خاکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای هزار و ۲۰۰ پروژه طرح هادی در ۵۱۲ روستای لرستان اظهار داشت: این پروژه ها در فازهای مختلف در سطح روستاهای استان اجرایی شده است.

وی بیان داشت: طرح های هادی روستایی در قالب زیر سازی و بهسازی معابر روستایی، جمع آوری آب های سطحی، دفع فاضلاب، جدول کاری، سنگ فرش معابر و ... است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه اعتبارات هزینه شده در بحث اجرا و تهیه طرح های هادی تا کنون نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان بوده است عنوان کرد: در مجموع با این اعتبار هزار و ۲۰۴ پروژه در سطح ۵۱۲ روستا اجرایی شده است.

کد مطلب 3890370

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