فرهاد خاکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای هزار و ۲۰۰ پروژه طرح هادی در ۵۱۲ روستای لرستان اظهار داشت: این پروژه ها در فازهای مختلف در سطح روستاهای استان اجرایی شده است.

وی بیان داشت: طرح های هادی روستایی در قالب زیر سازی و بهسازی معابر روستایی، جمع آوری آب های سطحی، دفع فاضلاب، جدول کاری، سنگ فرش معابر و ... است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه اعتبارات هزینه شده در بحث اجرا و تهیه طرح های هادی تا کنون نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان بوده است عنوان کرد: در مجموع با این اعتبار هزار و ۲۰۴ پروژه در سطح ۵۱۲ روستا اجرایی شده است.