برخورد شدید با معلمین خاطی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ، در پاسخ به سوال مهر در خصوص تنبیه دانش آموزان،گفت: تنبیه روانی و جسمی در مدارس زنجان ممنوع است و هیچ پشتوانه عقلی ندارد و برای افراد خاطی پرونده تشکیل می شود.

وی اظهار کرد: پرونده خاطیان به دادگاه رسیدگی به تخلفات کارکنان ارسال می شود و برخورد لازم با معلمان انجام می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: معلمان باید مکان علمی آموزشی آرامش بخش را در مدارس برای دانش آموزان ایجاد کنند تا دانش آموزان با خیال راحت تحصیل کنند.

تمجیدی بااشاره به وضعیت اشتغال متهم پرونده تعرض به دانش آموز دختر خدابنده ای در اسفند ماه سال گذشته، گفت: منتظر تایید حکم این متهم در محاکم قضایی هستیم.

وی تصریح کرد: درحال حاضر این معلم در هیچ مدرسه ای تدریس نمی کند و برخورد لازم با این معلم انجام می شود و منتظر دستور قضایی هستیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان به نقش آموزش و پرورش در توسعه کشور اشاره کردو گفت: برای دستیابی به توسعه فرهنگی واقتصادی در کشور با ید امید بخشی و آرامش در مدارس ایجاد شود و دانش آموزان در مکانی امن و راحت به تحصیل بپردازند.



