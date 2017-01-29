به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور شامگاه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران که به منظور اعلام پروژه‌های دهه فجر در استان اصفهان برگزار شد ضمن تبریک فرارسیدن سی و هشتیمن بهار آزادی اظهار داشت: برای بهره برداری از پروژه‌های دولت یکی از اعضای کابینه در استان حضور می‌یابند.

وی با بیان اینکه در سال جاری سه هزار و ۷۳۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد ریال در استان اصفهان در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید، ابراز داشت: این پروژه‌ها در سه بخش عمرانی، سرمایه‌گذاری و خدماتی و با اعتبارات ملی، استانی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی است.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه سهم بخش خصوصی در بهره برداری از پروژه های استان اصفهان دو هزار و ۷۵۰ پروژه بوده است، اضافه کرد: این تعداد پروژه با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریال است که ۴۳ درصد از کل پروژه‌ها هستند و در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدماتی است.

وی سهم شهرداری‌ها را نیز ۴۵۸ پروژه عنوان کرد و افزود: این پروژه‌ها نیز با ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در بخش‌های خدمات شهری، فضای سبز و مسایل ترافیکی و احداث پل‌ها و معابر است که ۳۹ درصد پروژه ها را شامل می‌شود.

زرگرپور سهم دولت در اجرای پروژه‌های دهه فجر را نیز ۱۶ درصد اعلام کرد و گفت: بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و شهرداری‌ها اتفاق افتاده است.

۱۲ هزار و ۷۰۰ پروژه طی سه سال بهره برداری شد

وی همچنین گزارشی هم از عملکرد فعالیت‌های عمرانی استان طی سه سال گذشته ارائه کرد و گفت: در این بازه زمانی ۱۲ هزار و ۷۰۰ پروژه را در بخش های خدماتی، عمرانی و سرمایه‌گذاری با اعتبار ۱۰۵ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسانده‌ایم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه هفت هزار و ۳۰۰ پروژه را بخش خصوص با اعتبار ۶۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسانده است، ابراز داشت: این پروژه‌ها ۶۵ درصد از مجموع پروژه ها را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: برای مثال در بخش گردشگری در طول سه سال مجوز احداث ۶۳ هتل صادر شده است که تاکنون عملیات اجرایی ۳۷ هتل آغاز و مابقی نیز در مرحله تشریفات هستند.

زرگرپور با بیان اینکه در ابتدای سال ۹۲ در استان اصفهان ۱۲ هزار و ۵۰۰ تخت خواب در هتل‌ها موجود بوده است، اضافه کرد: این در حالی است که تا پایان سال جاری به ۲۰ هزار تخت افزایش می‌یابد.

۱۲۸ واحد بومگردی در استان راه اندازی شد

وی همچنین با تاکید بر اینکه بسیاری از گردشگران و به ویژه گردشگران خارجی نسبت به بومگردی تمایل زیادی داشته‌اند، ادامه داد: بر این اساس در سه سال گذشته ۱۲۸ واحد بومگردی در استان اصفهان راه اندازی شده است و تا پایان سال نیز ۱۳ واحد بومگردی جدید در استان اصفهان راه‌اندازی خواهد شد.

استاندار اصفهان به فعالیت‌های دولت تدبیر و امید طی سه سال گذشته در حوزه بهداشت و درمان در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: ظرف سه سال گذشته در استان اصفهان یک هزار و ۳۵۰ تخت بیمارستانی جدید در استان اصفهان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۲۲۰ هزار متر مربع فضای بیمارستانی نیز طی سه سال گذشته احداث و بازسازی شده است و در نهایت می‌توان گفت که در طرح تحول سلامت در استان اصفهان شش هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

زرگرپور با بیان اینکه در بخش کشاورزی نیز در استان اصفهان یک هزار و ۶۵۰ پروژه با اعتبار شش هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است، گفت: این اعتبارات در بخش‌های زیربنایی آبیاری قطره‌ای، دام و طیور و منابع طبیعی هزینه شده است.

وی همچنین به اجرای چهار هزار کیلومتر راهسازی و روکش آسفالت در استان اصفهان طی سه سال گذشته اشاره کرد و افزود: در این بخش ۴۳۰ کیلومتر راه‌های اصلی جدید احداث شد و ۳۶ ساختمان جدید اداری، بیمارستانی و ورزشگاهی به بهره برداری رسیده است.

یک هزار و ۱۸۰ پروانه بهره برداری صنعتی در استان اصفهان صادر شده است

استاندار اصفهان با بیان اینکه در سه سال گذشته در استان اصفهان یک هزار و ۱۸۰ پروانه بهره برداری صنعتی صادر شده است، بیان داشت: این تعداد صنعت پنج هزار شغل جدید در استان اصفهان ایجاد شده است.

وی همچنین به صدور ۱۸۳ پروانه بهره برداری معدن در استان اصفهان طی سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: این تعداد معدن نیز یک هزار و ۲۶۰ فرصت شغلی را ایجاد کرده است.

زرگرپور در ادامه با بیان اینکه استان اصفهان نخستین استانی است که طرح دولت الکترونیک را به صورت کامل پیاده کرده است، ابراز داشت: در حال حاضر پایگاه اصلی این طرح در استانداری اصفهان مستقر شده است و ۷۰ دستگاه اجرایی در حال وارد کردن اطلاعاتشان به این سامانه هستند.

وی همچنین به بهره‌برداری کامل از مسکن مهر استان اصفهان تا پایان سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: این در حالی است که ۱۵ هزار واحد مسکن مهر در استان اصفهان بدون متقاضی است.

آغاز عملیات اجرایی کنارگذر شرق اصفهان

استاندار اصفهان به آغاز عملیات اجرایی کنار گذر شرق اصفهان اشاره کرد و گفت: این پروژه قرار است در بازه زمانی ۳۶ ماهه به بهره‌برداری برسد.

وی بابیان اینکه کنارگذر شرق اصفهان از شرق اصفهان به سمت اتوبان اصفهان – تهران به بهره برداری می‌رسد، اضافه کرد: کنار گذر غرب اصفهان نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

زرگرپور در خصوص آخرین وضعیت بندر خشک نیز ابراز داشت: جانمایی این پروژه انجام شده است و برای تصویب نهایی و اجرایی شدن این پروژه در انتظار تصمیم‌گیری وزارت راه و شهرسازی هستیم.

وی با اشاره به اینکه قطار سریع السیر اصفهان – تهران نیز با سرعت بالا در حال انجام است، تصریح کرد: بهره برداری از این پروژه حداقل چهار سال به طول می‌انجامد.

استاندار اصفهان همچنین با بیان اینکه تاکنون ۶۵ طرح با شش هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان اصفهان بوده است، ادامه داد: تا یک ماه قبل ۶۵ درصد از اعتبارات به استان تخصیص یافته و همچنین ۴۵ درصد از این طرح‌ها نیز اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: اعتبارات تخصیص یافته به استان اصفهان در سفر رئیس جمهور به این استان تا پایان سال به صورت کامل محقق خواهد شد.