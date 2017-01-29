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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

توزیع ۸۰ میلیارد اعتبار بین دهیاری‌های لرستان طی سه سال اخیر

توزیع ۸۰ میلیارد اعتبار بین دهیاری‌های لرستان طی سه سال اخیر

خرم‌آباد- مدیرکل امور روستایی و مناطق محروم استانداری لرستان از توزیع ۸۰ میلیارد تومان اعتبار بین دهیاری‌های این استان خبر داد.

غلامرضا عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اختصاص اعتبارات مورد نیاز به حوزه دهیاری های استان اظهار داشت: در مجموع طی سه سال گذشته ۸۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری های لرستان اعتبار اختصاص پیدا کرده است.

وی گفت: این میزان اعتبار بین عمده دهیاری های استان توزیع شده است.

مدیر کل امور روستایی و مناطق محروم استانداری لرستان بیان داشت: این میزان اعتبار برای بهسازی و آسفالت معابر، جدول گذاری، کانال کشی و اجرای پروژه های کوچک و متوسط در سطح روستاهای لرستان اختصاص پیدا کرده است.

عبدالهی تصریح کرد: همچنین ۲۰ میلیارد تومان دیگر برای اجرای پروژه های مختلف در سطح روستاهای استان اختصاص پیدا کرده است.

کد مطلب 3890376

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