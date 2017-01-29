غلامرضا عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اختصاص اعتبارات مورد نیاز به حوزه دهیاری های استان اظهار داشت: در مجموع طی سه سال گذشته ۸۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری های لرستان اعتبار اختصاص پیدا کرده است.

وی گفت: این میزان اعتبار بین عمده دهیاری های استان توزیع شده است.

مدیر کل امور روستایی و مناطق محروم استانداری لرستان بیان داشت: این میزان اعتبار برای بهسازی و آسفالت معابر، جدول گذاری، کانال کشی و اجرای پروژه های کوچک و متوسط در سطح روستاهای لرستان اختصاص پیدا کرده است.

عبدالهی تصریح کرد: همچنین ۲۰ میلیارد تومان دیگر برای اجرای پروژه های مختلف در سطح روستاهای استان اختصاص پیدا کرده است.