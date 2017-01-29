هیچ مسافری برای منوریل قم وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، علیرضا قاری قرآن با اشاره به احداث پروژه منوریل قم، گفت: منوریل در شهر قم به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص این شهر مطرح شده و نوعی از سیستم‌های حمل و نقل عمومی رایج در جهان است.

وی با تأکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای جهان منوریل در جایگاه خود ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کرده است، افزود: شاید بتوان گفت در نقطه‌ای که منوریل در قم ایجاد شده از نظر مکان‌یابی به درستی عمل نشده و باید این سیستم‌های حمل و نقلی در مکان‌هایی ایجاد شود که تمرکز جمعیتی وجود داشته باشد.

قاری قرآن با اشاره به دلایل و مباحث کارشناسی که در گذشته در خصوص اجرای پروژه منوریل در بستر رودخانه مطرح شده است، گفت: جدا از تمام مسائل این بخش باید دیده می‌شد که در کنار مسائل مالی و تملک آیا این پروژه با این مسیریابی مسافر لازم را جابجا خواهد کرد یا خیر.

وی با تاکید بر اینکه متناسب با هزینه‌ای که در پروژه منوریل انجام می‌شود باید بازخورد استفاده عمومی را شاهد باشند، بیان کرد: هزینه‌های گزافی که برای مترو می‌شود و عبور دادن آن از نقاط پرجمعیت شهرها به دلیل تمرکز جمعیت و توجیه مسافری آن است.

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم با بیان اینکه موقعیت منوریل مسافرخیز نبوده و با مرکز تمرکز مسافر فاصله دارد، خاطرنشان کرد: تقریباً در خط فعلی از اتوبان کاشان تا میدان شهید مطهری هیچ مسافری برای منوریل وجود ندارد و اشکال ما در این مقطع همین مسئله است.

قاری قرآن با تأکید بر اینکه با انتقال این مسیر به محور باجک توجیه مسافر را افزایش خواهد داد، گفت: تصمیم مدیران استانی و ملی بر این است که منوریل در همین بخش ۴.۷ کیلومتر تکمیل شود و فعلاً برنامه‌ای بر ادامه آن نداریم.