علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اینکه شرکت آبفار لرستان آبرسانی به ۱۸۴ روستای استان را در دستور کار قرار داده است اظهار داشت: عملیات اجرایی این تعداد پروژه از ابتدای امسال شروع شده است.

وی با بیان اینکه اعتبار پیش بینی شده برای آبرسانی به این تعداد روستا بالغ بر ۳۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است عنوان کرد: عمده این اعتبار از محل صندوق توسعه ملی تامین شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با اشاره به اینکه با تلاش صورت گرفته نزدیک به ۱۰۰ روستا از این تعداد آبرسانی و آماده آبرسانی هستند گفت: ما بقی روستاها تا پایان سال مالی ۹۵ آبرسانی خواهند شد.