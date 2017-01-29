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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

۸۴ روستای لرستان تا پایان سال مالی ۹۵ آب‌رسانی می‌شوند

۸۴ روستای لرستان تا پایان سال مالی ۹۵ آب‌رسانی می‌شوند

خرم آباد- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان از آبرسانی به ۸۴ روستای این استان تا پایان سال مالی ۹۵ خبر داد.

علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اینکه شرکت آبفار لرستان آبرسانی به ۱۸۴ روستای استان را در دستور کار قرار داده است اظهار داشت: عملیات اجرایی این تعداد پروژه از ابتدای امسال شروع شده است.

وی با بیان اینکه اعتبار پیش بینی شده برای آبرسانی به این تعداد روستا بالغ بر ۳۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است عنوان کرد: عمده این اعتبار از محل صندوق توسعه ملی تامین شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با اشاره به اینکه با تلاش صورت گرفته نزدیک به ۱۰۰ روستا از این تعداد آبرسانی و آماده آبرسانی هستند گفت: ما بقی روستاها تا پایان سال مالی ۹۵ آبرسانی خواهند شد.

کد مطلب 3890378

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