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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶

هشدار مجدد سازمان ملل درباره وقوع قحطی در یمن

هشدار مجدد سازمان ملل درباره وقوع قحطی در یمن

سازمان ملل متحد بار دیگر هشدار داد اگر اقدامی فوری برای توقف حملات به یمن انجام نشود این کشور قطعا در سال جاری گرفتار قحطی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سازمان ملل ضمن آنکه خواستار توقف فوری حملات به یمن شد درباره وقوع قحطی در این کشور هشدار داده و عنوان داشت که مرگ هفت هزار یمنی به علت قحطی ثبت شده و اگر جنگ در این کشور متوقف نشود بیش از ۱۰ میلیون نفر در خطر مرگ قرار می گیرند.

در همین رابطه «استفان اوبرین» مسئول کمک های بشر دوستانه سازمان ملل گفت: این واقعا مایه تعجب است. در حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مردم یمن نیازمند کمک فوری برای نجات جان خود هستند و از میان آنها دو میلیون نفر باید خیلی فوری غذا دریافت کنند.

اوبرین در ادامه گفت: اگر اقدامی فوری برای توقف جنگ در یمن صورت نگیرد این کشور قطعا در سال جاری با قحطی مواجه می شود. هم اکنون دو سوم این کشور نیازمند دریافت کمک های غذایی هستند.

مسئول عملیات بشردوستانه سازمان ملل متحد در یمن وضعیت کودکان یمنی را اسفناک توصیف کرده و عنوان داشت که در هر ۱۰ دقیقه یک کودک زیر پنج سال از عللی که قابل پیشگیری جان می سپارد.

کد مطلب 3890379
عبدالحمید بیاتی

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