برنامه اکران سینماسعدی و تالارحافظ اعلام شد/ ارائه بسته پیشنهادی

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی ستاد برگزاری شانزدهمین جشنواره فیلم فجر فارس جدول نمایش فیلم های این جشنواره اعلام شد.

بر این اساس، اکران فیلم های شانزدهمین جشنواره فیلم فجر فارس در ۴ سانس به ترتیب در ساعت های ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ انجام می گیرد که از پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه جاری که این جشنواره آغاز می شود به ترتیب فیلم های تابستان داغ، کارگر ساده نیازمندیم، سد معبر و تابستان داغ در تالار حافظ فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به روی پرده می روند. این درحالیست که در این روز سینما سعدی نیز به ترتیب ساعت های یادشده سدمعبر، تابستان داغ، کارگر ساده نیازمندیم و سد معبر را نمایش می دهد.

همچنین جمعه ۱۵ بهمن ماه در تالار حافظ سوفی و دیوانه، رگ خواب، مادری و سوفی و دیوانه به ترتیب در سانس های ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ و در سینمای سعدی در نوبت های یادشده مادری، سوفی و دیوانه، رگ خواب و مادری نمایش می یابند. این درحالیست که شنبه ۱۶ بهمن جاری نیز در ادامه نمایش فیلم های شانزدهمین جشنواره فجر فارس ترومای سرخ(تقصیر من نیست)، شماره ۱۷ سهیلا، ایتالیا ایتالیا و ترومای سرخ(تقصیر من نیست) در تالار حافظ اکران خواهد شد و در این روز سینما سعدی در ساعت های یادشده ایتالیا ایتالیا، ترومای سرخ(تقصیر من نیست)، شماره ۱۷ سهیلا و ایتالیا ایتالیا به نمایش در می آیند.

در ادامه برنامه های اکران شانزدهمین جشنواره فیلم فجر فارس تالار حافظ یکشنبه ۱۷ بهمن ماه آذر، رهایی از بهشت، دریاچه ماهی و آذر به اکران می پردازد و در سینما سعدی نیز در نوبت های یادشده به ترتیب دریاچه ماهی، آذر، رهایی از بهشت و دریاچه ماهی نمایش داده می شوند.

دوشنبه ۱۸ بهمن ماه جاری نیز در ادامه برنامه های جشنواره فیلم فجر شیراز که در تالار حافظ برگزار می شود، شنل، ایستگاه اتمسفر، خفه گی و شنل در سانس های ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ اکران می شوند. همچنین سینما سعدی اقدام به پخش فیلم های خفه گی، شنل، ایستگاه اتمسفر و خفه گی می کند.

این در حالیست که ۱۹ بهمن ماه فیلم های ویلایی ها، اشنوگل، ۲۱ روز بعد و ویلایی ها به ترتیب ساعت های یادشده در جدول اکران تالار حافظ قرار دارد و سینما سعدی نیز ۲۱ روز بعد، ویلایی ها، اشنوگل و ۲۱ روز بعد را به نوبت اکران خواهد کرد.

تالار حافظ فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و سینما سعدی در روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه هم شاهد اکران آثار مسابقه سینمای ایران سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر است که به ترتیب در سانس های ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ بدون تاریخ بدون امضا، آباجان، ماجان و بدون تاریخ بدون امضا در تالار حافظ و ماجان، بدون تاریخ بدون امضا، آباجان و ماجان در سینماسعدی روی پرده می روند.

روز پایانی شانزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز نیز تالار حافظ به نمایش فیلم های فراری، پشت دیوار سکوت، زیر سقف دودی، فراری اختصاص یافته که در سانس های ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ به اکران می پردازد و سینما سعدی در نوبت های یادشده زیر سقف دودی، فراری، پشت دیوار سکوت و زیر سقف دودی به اکران خواهد پرداخت.

به گزارش خبرنگار، در شانزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز بسته هایی طراحی شده که به قیمت ۶۴هزار تومان در اختیار علاقه مندان سینما قرار می گیرد تا با تخفیف از فیلم های بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر برخوردار شوند.