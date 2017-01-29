کوهنوردان گرفتار شده در برف آستارا نجات یافتند

معاون اجتماعی پلیس گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر گفت: حوالی ساعت چهار عصر روز گذشته، فردی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته و اعلام می کند که به همراه دو نفر دیگر برای صعود از کوه دیله به منطقه گیز قبری شهرستان آستارا رفته اند، ولی در برف و بوران راه خود را گم کرده اند.

سرهنگ محمدرضا جعفری خیرخواه افزود: با توجه به بارش برف شدید و نداشتن وسایل ردیابی جی پی اس توسط این سه کوهنورد موضوع سریعا توسط فرمانده انتظامی شهرستان آستارا به هیئت کوهنوردی شهرستان اعلام می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تلفن همراه این سه کوهنورد نیز براثر نداشتن باطری خاموش شده بود، پیدایش گمشدگان با هدایت و پیگیری های پلیس در دستورکار قرار گرفت.

معاون اجتماعی پلیس گیلان تصریح کرد: با هدایت و پیگیری های پلیس و اعزام یک تیم از طریق هیئت کوهنوردی و هلال احمر و با کمک شورای محلی روستاهای نزدیک محل حادثه، این سه کوهنورد پس از سه ساعت پیدا و از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

سرهنگ خیرخواه با بیان اینکه کوهنوردان می بایست قبل از حرکت مجوز های لازم را کسب کنند، از کوهنوردان خواست با توجه به شرایط جوی و همچنین تهیه تجهیزات لازم نسبت به صعود به ارتفاعات اقدام کنند.