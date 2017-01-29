به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای استان قم در حالی به پایان رسید که عقاب با شکست برابر آریا سرانجام صدر جدول را از دست داد و به رده سوم جدول سقوط کرد.
در پایان دیدارهای هفته پنجم این مسابقات که عصر شنبه در ورزشگاه تختی قم برگزار شد تیم فوتبال عقاب در دیداری حساس برابر یکی از رقبای جدی خود در راه صعود به لیگ برتر یعنی آریا قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر برابر این تیم بازنده شد.
آریا با این پیروزی توانست برای نخستین بار در این فصل به صدر جدول لیگ دسته اول صعود کند اما رقابت مدعیان داغتر از همیشه است و ۳ تیم ۹ امتیازی در پایان هفته پنجم در جمع ۳ تیم اول جدول قرار گرفتهاند.
شاهین نیز این هفته در دیدار برابر یاران یک بر صفر به پیروزی رسید و این برد به شاهین کمک کرد تا در رده دوم قرار گیرد اما یاران با این باخت، فرصت صعود به نیمه بالای جدول را از دست داد و با ۶ امتیاز همچنان در رده پنجم باقی ماند.
دیدار تیمهای پیام و سهیل نیز یک بر صفر به سود پیام به پایان رسید و سهیل با این شکست، برای چهارمین بار در این فصل طعم تلخ شکست را چشید و در انتهای جدول لیگ دسته اول فوتبال قم قرار گرفت اما پیام با کسب ۸ امتیاز پشت سر ۳ تیم ۹ امتیازی صدر جدول ایستاد.
تیمهای پیروزان و آرمان نیز در پر گلترین بازی این هفته به تساوی ۲ بر ۲ بسنده کرد و رتبههای قبلی خود را حفظ کردند در حالی که پیروزان در ۵ بازی، ۴ بار مساوی کرده است و تیم هفتم جدول است و رکورد بیشترین تساوی در لیگ امسال را در اختیار دارد.
در لیگ دسته اول فوتبال استان قم رقم خورد؛
شکست عقاب برابر آریا و پیروزی شاهین و پیام
قم - هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای استان قم با شکست تیم عقاب برابر آریا و پیروزی تیمهای شاهین و پیام به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای استان قم در حالی به پایان رسید که عقاب با شکست برابر آریا سرانجام صدر جدول را از دست داد و به رده سوم جدول سقوط کرد.
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