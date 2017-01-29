اسلوونی، کرواسی را به زانو درآورد/ یک شگفتی دیگر در هندبال جهان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده‌بندی مسابقات قهرمانی هندبال جهان در بخش مردان شنبه شب (نهم بهمن ماه) در حالی در فرانسه برگزار شد که دو تیم اسلوونی و کرواسی به مصاف هم رفتند.

در این دیدار تیم اسلوونی که برای دومین بار در تاریخ حضورش در رقابت‌های جهانی به دیدار رده‌بندی راه‌ یافته بود، نیمه اول را ۱۳ بر ۱۸ به حریف قدر و صاحب‌نام خود واگذار کرده بود، اما در نهایت در نیمه دوم با تغییر تاکتیک بازی موفق شد تا لحظات پایانی نتیجه را با تساوی دنبال کند و در ثانیه‌های آخر با به ثمر رساندن گل برتری، با نتیجه ۳۱ بر ۳۰ کرواسی را مغلوب کرده و برای اولین بار به مقام سوم هندبال جهان برسد.

تیم اسلوونی در حالی در دیدار رده‌بندی مسابقات جهانی، کرواسی را به زانو درآورد که کروات‌ها با کسب یک طلا، سه نقره و یک برنز، مسابقات قهرمانی جهان یکی از بهترین تیم‌های هندبال دنیا و صاحب سبک در این رشته هستند.

اسلوونی پیش از این بهترین رتبه‌اش در مسابقات جهانی هندبال مردان، عنوان چهارمی بوده است و این کاپ برنز نه تنها بهترین نتیجه این تیم در دنیاست، بلکه اولین کاپ هندبال جهانی این تیم نیز محسوب می‌شود.

با توجه به حضور نروژ در مسابقه فینال و کسب مقام سوم توسط تیم اسلوونی در مسابقات قهرمانی هندبال جهان فرانسه، می‌توان این دوره از مسابقات را میدانی برای معرفی پدیده‌های روز جهان هندبال و خلق شگفتی برای برخی از تیم‌ها و بازیکنان دانست.

بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان در فرانسه امشب (یکشنبه دهم بهمن ماه) با برگزاری مسابقه فینال بین دو تیم فرانسه و نروژ در شهر پاریس به کار خود پایان می‌دهد.