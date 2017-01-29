نمایشگاه « مدرسه انقلاب» از متن نسل جدید می جوشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری در افتتاحیه جشنواره «مدرسه انقلاب» در مدرسه شهید صالحی شفا ، گفت: ماه بهمن یک ماه خاص برای کشور و تاریخ ما است که پر از الهام، شعف، احساس و عزت است.

وی افزود: نمایشگاه مدرسه انقلاب یک نمایشگاه معناگرا است که دانش آموزان دست اندرکار آن هستند. این نمایشگاه دلنشین است چرا که از متن نسل جدید می جوشد.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن های اسلامی بیان کرد: رژیم طاغوت یک حاکمیت جاهل، عقب مانده، واپس گرا و متحجر بود که باعث شد با فرهنگ و تاریخ خود در جهان تحقیر شویم و از علم و تمدن جا بمانیم.

وی ادامه داد: دوران حاکمیت طاغوت عصر تاریکی ها بود. ملت با نهضت الهی در راه خداوند و بازگشت به ذات و پیام دین با رهبری امام عالیقدر به خویشتن بازگشت کردند و خود را کشف کردند. با نهضت انقلاب اسلامی عصر جدید را بوجود آوردند.

حجت الاسلام حاج علی اکبری تصریح کرد: امتداد حرکت لهام بخش ملت ایران را در هر جای دنیا شاهد هستیم.

وی گفت: دستاوردهایی که ملت ایران داشته است، باید فصل به فصل بررسی شود. ملت ایران پس از پیروزی بزرگ پای هویت الهی خود ایستاد و دستاوردهایی را به ارمغان آورد که باید مطالعه کنیم.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن های اسلامی اظهار داشت: پایان رژیم طاغوت پایان دوران تاریکی و انقلاب اسلامی آغاز روشنایی بود .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: ترامپ دیوانه برای ملت آمریکا چیزی باقی نگذاشته است. جریان غرب همین است، ماجرای اخیر ذات انتخابات آمریکا را نشان داد، کسی که فساد اخلاقی، مالی و نمادی از جاهلیت مدرن دارد رهبر یک کشور می شود.

حجت الاسلام حاج علی اکبری افزود: آمریکا نیز همچون رژیم صهیونیست دور خود دیوار کشیده است؛ کشوری که خود را سردمدار فرهنگ می داند.