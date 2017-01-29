  1. استانها
  2. ایلام
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۱

مدیرکل هواشناسی استان ایلام:

توده بارشی برف و باران امروز از استان ایلام خارج می شود

توده بارشی برف و باران امروز از استان ایلام خارج می شود

ایلام-مدیرکل هواشناسی استان ایلام گفت: توده بارشی برف و باران امروز از استان ایلام خارج می شود.

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۷۶ درصدی درصد بارندگی در شهر ایلام از ابتدای سال بارشی امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی اظهار داشت: از ابتدای مهر ماه تا دیروز (شنبه) در مجموع ۱۷۲ میلی متر بارندگی در مرکز استان داشته ایم در حالیکه این مقدار در مدت مشابه پارسال ۷۰۴ میلی متر بوده که کاهش ۷۶ درصدی را نشان می دهد، ضمن اینکه در مقایسه با میانگین بلند مدت نیز ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: از بامداد پنجشنبه هفته گذشته تا صبح شنبه ۶۷ میلی متر بارندگی در شهر ایلام به ثبت رسیده که این مقدار در مهران ۲۲ ، دره شهر ۳۴ ، ایوان ۹۳ ، سرابله ۵۸ ، آبدانان ۵۶ ، لومار ۳۸ ، بدره ۴۶ و در دهلران تنها ۱،۵ میلی متر بوده است.

مدیرکل هواشنماسی ایلام یادآور شد: از صبح امروز نیز بارش برف در شهرستنان های شمالی و بویژه شهر ایلام آغاز شده که تا بعد از ظهر ادامه خواهد یافت.

وی کاهش محسوس دما و لغزندگی معابر را از پیامدهای این بارش ها عنوان کرد و گفت: این توده بارشی از اواخر وقت امروز از استان خارج می شود.

کد مطلب 3890388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها