توده بارشی برف و باران امروز از استان ایلام خارج می شود

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۷۶ درصدی درصد بارندگی در شهر ایلام از ابتدای سال بارشی امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی اظهار داشت: از ابتدای مهر ماه تا دیروز (شنبه) در مجموع ۱۷۲ میلی متر بارندگی در مرکز استان داشته ایم در حالیکه این مقدار در مدت مشابه پارسال ۷۰۴ میلی متر بوده که کاهش ۷۶ درصدی را نشان می دهد، ضمن اینکه در مقایسه با میانگین بلند مدت نیز ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: از بامداد پنجشنبه هفته گذشته تا صبح شنبه ۶۷ میلی متر بارندگی در شهر ایلام به ثبت رسیده که این مقدار در مهران ۲۲ ، دره شهر ۳۴ ، ایوان ۹۳ ، سرابله ۵۸ ، آبدانان ۵۶ ، لومار ۳۸ ، بدره ۴۶ و در دهلران تنها ۱،۵ میلی متر بوده است.

مدیرکل هواشنماسی ایلام یادآور شد: از صبح امروز نیز بارش برف در شهرستنان های شمالی و بویژه شهر ایلام آغاز شده که تا بعد از ظهر ادامه خواهد یافت.

وی کاهش محسوس دما و لغزندگی معابر را از پیامدهای این بارش ها عنوان کرد و گفت: این توده بارشی از اواخر وقت امروز از استان خارج می شود.