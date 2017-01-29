خودسوزی دختر ۱۶ ساله به خاطر نمره صفر

روزنامه جوان نوشت:صبح روز چهارشنبه ششم بهمنماه مأموران پلیس پایتخت از مرگ مشکوک دختر نوجوانی در یکی از بیمارستان با خبر و راهی محل شدند. مأموران پلیس در محل حادثه با جسد دختر ۱۶ سالهای روبهرو شدند که بر اثر شدت سوختگی فوت کرده بود.
بررسیها نشان داد دختر فوت شده که دانشآموز بوده، چند روز قبل در نزدیکی مدرسهاش اقدام به خودسوزی کرده که پیکر نیمهجانش به بیمارستان منتقل میشود. پس از این تیم پزشکی تلاش زیادی برای نجات جان دختر ۱۶ ساله انجام میدهد، اما در نهایت وی پس از چند روز مراقبتهای ویژه به خاطر شدت سوختگی به کام مرگ میرود.
مأموران همچنین در بررسیهای میدانی دریافتند دختر ۱۶ ساله قبل از اقدام به خودسوزی وصیتنامه نوشته و علت خودسوزیاش را توضیح داده است. بررسی دستنوشته دختر فوت شده نشان داد، وی به خاطر گرفتن نمره صفر از یکی از معلمانش دست به خودسوزی زده است. دختر ۱۶ ساله نوشته بود: وقتی معلمم به من نمره صفر داد، خیلی عصبانی شدم و تصمیم گرفتم تا به زندگیام پایان دهم.
همزمان با ادامه تحقیقات درباره این حادثه پدر دختر فوت شده در اداره پلیس حاضر شد و از معلم و مسئولان مدرسه دخترش شکایت کرد. جسد در پایان به دستور قاضی مدیر روستا، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی برای انجام آزمایشهای لازم به پزشکی قانونی فرستاده شد. تحقیقات درباره این حادثه از سوی مأموران ادامه دارد.
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