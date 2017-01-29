آموزش به منظور افزایش تاب آوری جامعه در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی،امیر محسن ضیائی رئیس جمعیت هلال احمر کشور با تاکید بر این که یکی از محوری ترین برنامه های جمعیت هلال احمر، آموزش به منظور تاب آوری جامعه در برابر بحران ها است؛ اظهار کرد: بر همین اساس رویکرد پیشگیرانه و تاب آور در دستور کار قرار دارد.

در این دیدار، علی رضا رشیدیان ضمن گرامیداشت حادثه دیدگان پلاسکو و تقدیر از خدمات دستگاه های امدادی و آتش نشانی، اظهار کرد: این واقعه، نقش موثر سازمان های بحران مدار را به رخ مردم و مسئولان کشاند.

وی با اشاره به شرایط ویژه استان از قبیل تردد سالانه ۲۷ میلیون زائر داخلی و خارجی به استان، قرار گرفتن بر روی گسل زلزله و وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار حاشیه نشین در هشت پهنه و ۶۶ محله مشهد؛ افزود: تمامی این عوامل می طلبد تا در حوزه مدیریت بحران و امکانات امدادی، توجه ویژه ای شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی به استان، از دیگر مواردی است که باید از منظر مدیریت بحران و خدمت رسانی های امدادی مورد توجه قرار گیرد.

رشیدیان با اشاره به کاهش ۲۳ درصدی آمار تلفات جاده ای طی یک سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه آن، گفت: این مهم به مدد همکاری و تعامل تمامی دستگاه های متولی و همراهی مردم در رعایت قوانین محقق شده است.

وی با بیان این که پراکندگی جغرافیایی و اقلیم متفاوت استان نیازهای متناسب با خود را می طلبد؛ خاطر نشان کرد: دستگاه های بحران مدار می بایست بر همین اساس برنامه های عملیاتی و اجرایی طراحی کنند.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم احصا و شناسایی امکانات امدادی موجود در استان و تدوین شناسنامه در این حوزه تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت های مردمی نیز استفاده کرد.

رشیدیان به موقعیت منحصر به فرد استان اشاره و تصریح کرد: این استان این قابلیت را دارد که به عنوان قطب فعالیت های امدادی در منطقه ایفای نقش کند.