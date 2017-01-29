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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸

انتقاد دیپلمات های آلمان از شکنجه مهاجرین در کمپ لیبی

انتقاد دیپلمات های آلمان از شکنجه مهاجرین در کمپ لیبی

یک روزنامه آلمانی از انتقاد دیپلمات های ارشد آلمان در خصوص شکنجه مهاجرین مستقر در کمپ های لیبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ولت ام زونتاگ، گزارش هایی مبنی بر آزار و شکنجه مهاجران در کمپ های لیبی منتشر شده است.

شماری از دیپلمات های آلمان در نامه ای خواستار توقف اینگونه اقدامات شدند. 

وزارت امور خارجه آلمان این نامه را به منظور بررسی در اختیار مقامات لیبی قرار داد.

چندی پیش نیز اخباری مبنی بر ربوده شدن ۱۵ کارگر مصری در لیبی منتشر شده بود که مورد آزار جسمی قرار گرفته بودند. 

این در حالی است که نهادهای حقوق بشر بین المللی نیز انتقادهای خود را نسبت به اقدام صورت گرفته در کمپ های لیبی اعلام کرده اند.

کد مطلب 3890396
شقایق لامع زاده

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