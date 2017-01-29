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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۴

ویژه بهمن‌ماه؛

سرآمد سی و دوم منتشر شد

سرآمد سی و دوم منتشر شد

ماهنامه خبری، علمی، آموزشی تحلیلی «سرآمد» با نگاهی به اهمیت بهره‌مندی از فرصت‌ها، آثار و گفتاری از نخبگان و بایدها و نبایدهای فضای نخبگانی به سی و دومین شماره رسید. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سی و دومین شماره ماهنامه ماهنامه خبری، علمی، آموزشی تحلیلی «سرآمد» با نگاهی به اهمیت بهره‌مندی از فرصت‌ها، آثار و گفتاری از نخبگان و بایدها و نبایدهای فضای نخبگانی در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

سرآمد این شماره در بخش آغازین خود، با یادداشتی از پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری، برخی از ابعاد گسترده رویدادی متأثرکننده و دل‌خراش را مورد توجه قرار داده است و آن را فرصتی برای درس گرفتن و ضرورت برداشتن گام‌های اثرگذار در مقابله با حوادث به دور از دنبال مقصر گشتن‌ها و تقصیر حوادث را گردن گروهی خاص انداختن، تاکید می‌کند.

کرمی در بخشی از یادداشت خود اهمیت و توانمندی دانش‌ و فناوری در ایستادن مقابل حوادث را یادآور می‌شود و می‌نویسد: «... باید در دانش‌بنیان کردن خدمات مقابله با بحران بکوشیم. پیش از این‌ها به تفصیل درباره دانش‌بنیان کردن کالا و محصول حرف زده‌ایم و ضرورت آن‌ را یادآور شده‌ایم. حال باید تاکید کنیم که خدمات نیز باید دانش‌بنیان شوند.»

سی و دومین شماره ماهنامه «سرآمد» به صاحب امتیازی بنیاد ملی نخبگان، مدیرمسئولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی ویژه بهمن‌ماه سال جاری در ۱۳۲ صفحه منتشر شده است.

کد مطلب 3890402

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