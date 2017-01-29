حکم اعدام سارقان مسلح طلا فروشی در منطقه اسماعیل آباد مشهد اجراشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، حکم اعدام ۲ سارق مسلح که با مجروح کردن چند تن از شهروندان و یکی از نیروهای انتظامی به یک مغازه طلافروشی در نیشابور دستبرد زده بودند، صبح یکشنبه در مشهد و در ملاء عام اجرا شد.

ساعت ۱۸:۱۵ سیزدهم مرداد سال ۹۳، چند سارق نقابدار که سوار بر خودرو بودند مقابل یک مغازه طلافروشی در نیشابور توقف کردند.



در این هنگام ۲ تن از دزدان نقابدار در حالی که سلاح گرم در دست داشتند وارد طلافروشی شدند و با ایجاد رعب و وحشت در محل و تهدید به مرگ طلافروش، مقادیری طلا را جمع آوری کرده و داخل کیسه ریختند اما آن ها هنگام خروج از مغازه و در کمال ناباوری با نیروهای انتظامی رو به رو شدند که در پی اطلاع شهروندان به پلیس ۱۱۰، خود را به محل حادثه رسانده بودند.

مهاجمان نقابدار که خود را در معرض دستگیری می دیدند برای فرار از چنگ قانون، اقدام به شلیک به سوی مأموران و رهگذران کردند.

آنان با ایجاد رعب و وحشتی مرگبار، بی رحمانه ماشه سلاح را می فشردند تا این که دو رهگذر و یکی از مأموران بر اثر شلیک های آنان نقش بر زمین شدند.

مأموران انتظامی نیز برای حفاظت از جان مردم اقدام به شلیک های هوایی می کردند تا این که دزدان مسلح خود را به خودرو رساندند و از محل حادثه گریختند.

دقایقی بعد با انتقال مجروحان این سرقت مسلحانه خونین به مرکز درمانی، تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی برای ردیابی و شناسایی دزدان مسلح آغاز شد و طرح مهار در خیابان های اطراف به اجرا درآمد.

در حالی که عنوان می شد سارقان حدود ۴ کیلوگرم طلا را به سرقت برده اند، خودرو مورد استفاده آنان در یکی از خیابان های نیشابور کشف و مشخص شد که آنان با تعویض خودرو به مکان نامعلومی گریخته اند.

حدود ۴ ماه از ماجرای سرقت مسلحانه می گذشت که کارآگاهان به سرنخ هایی از مخفیگاه دزدان فراری در مشهد دست یافتند و با کسب دستوری از سوی قاضی حیدری (قاضی کشیک دادسرا در زمان حادثه) عملیات دستگیری متهمان را آغاز کردند.

در حالی که حدود ۲ کیلوگرم طلای مسروقه از مخفیگاه دزدان نقابدار کشف شده بود، کیفرخواست این پرونده به اتهام «محارب» در دادسرای نیشابور صادر شد و این پرونده در شعبه هفتم دادگاه انقلاب مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت.

با توجه به ایجاد رعب و وحشت دزدان مسلح و شلیک به سوی مردم و همچنین محتویات پرونده و اقاریر صریح متهمان، مقام قضایی رأی به اعدام ۲ تن از دزدان مسلح در ملاء عام به اتهام محاربه از طریق شرکت در سرقت مسلحانه داد.

حکم اعدام ۲ سارق مذکور صبح امروز در منطقه اسماعیل آباد و در نزدیکی کلانتری سپاد مشهد در حالی اجرا می شود که قاضی سیدجواد حسینی (معاون دادستان)، قضات اجرای احکام و دیگر مسئولان قضایی و فرماندهان انتظامی در محل اجرای حکم حضور خواهند داشت.