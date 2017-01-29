کولاک شدید در گردنه های کوهستانی زنجان حاکم است

محمد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کردو افزود: کولاک شدید در جاده زنجان به دندی، زنجان به طارم، زنجانبه بیجار، زنجان حاکم است.

وی اظهار کرد: بارش برف در آزاد راه زنجان به قزوین و زنجان به تبریز ،زنجان به خرمدره، زنجان به بیجارحاکم است که رانندگان باید تمهیدات لازم برای تردد در این محورها را در دستور کار قراردهند.

مسئول مرکز مدیریت راههای اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان گفت: در حال حاضر بارش پراکنده برف و کولاک در گردنه های پاپایی،چایرلو،سازین،توپ قره،قلی کندی حاکم است.

مسئول مرکز مدیریت راههای اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان گفت: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

امینی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸ اکیپ راهداری در ۲۸ گردنه کوهستانی و صعب العبور این استان به طور شبانه روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می دهند.

مسئول مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان تصریح کرد: تردد درجاده های استان زنجان و به خصوص گردنه های کوهستانی زنجان با همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات سفر زمستانی امکانپذیر است و باتوجه به برودت هوا درمحورهای مواصلاتی استان زنجان، رانندگانی که قصد تردد دراین محورها را دارند زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.