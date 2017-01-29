نقش موثر تشکلهای مذهبی در کاهش آسیب های اجتماعی انکارپذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضائ شورای مرکزی جامعه وعاظ و مبلغین تهران به همراه رئیس مرکزفعالیتهای دینی شهرداری تهران و رئیس سازمان خدمات اجتماعی شهر تهران با حضور در مددسرای خاوران و سامانسرای اسلامشهر ضمن بررسی مشکلات کارتن خواب ها و متکدیان از مراحل پذیرش و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در این مراکز بازدید نمودند .

حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم شجاعی دبیر جامعه وعاظ شهر تهران به همراه حجج اسلام عبدوس و شریعتی اعضای جامعه وعاظ با حضور در مددسرای خاوران، ضمن بازدید از نحوه ساماندهی و ارائه خدمات به آسیب دیدگان اجتماعی دقایقی با بی خانمان های این مرکز به گفتگو نشست .

حجت الاسلام صادق زاده رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران ضمن تقدیر از قدیمی مدیر جهادی سازمان خدمات اجتماعی جهت انجام تمهیدات لازم برای بازدید روحانیون و وعاظ از اقدامات انجام گرفته در این خصوص گفت : مسئولیت پذیری آحاد جامعه به ویژه وعاظ و سخنرانان ، ائمه جماعات مساجد و فعالان هیئات مذهبی در خصوص اصلاح سبک زندگی، نقش مؤثری در کاهش آسیب ها و تقویت بنیان خانواده دارد .

مشاور شهردار تهران با بیان اینکه وضعیت آسیب های اجتماعی در ایران مناسب نیست، گفت : تکثر آسیب های اجتماعی و وجود تعداد زیاد اینگونه مراکز، نشانه کم کاری بعضی نهادهای مسئول در انجام وظیفه خود و غفلت از تقویت ایمان و باورهای دینی و کشش افراد به سمت ارزشهای الهی و انسانی می باشد . ایشان منشأ همه آسیب های اجتماعی را در نهایت ضعف توحیدی و عقیدتی مخاطبان دانست و افزود : همچنان که مطابق تعالیم قرآن شریف، آنگاه که خدمات اجتماعی با امر تبلیغ و تبیین دین ترکیب شود بسان انچه که رسولان الهی در میان قوم خود و در راه رفاه عمومی مردم ، خدمات اجتماعی نیز انجام می دادند ؛ گرایشات مردم به خداباوری و دوری از گناه بیشتر خواهد شد .

رئیس مرکز فعالیتهای دینی در پایان، حضور روحانی و امام جماعت در مراکز بازپروری معتادان ، متکدیان و آسیب دیگان اجتماعی را در همین راستا توصیف نمود و گفت : اعزام روحانیون به این مراکز در جهت تبیین موضوعات مختلف و تبلیغ چهره به چهره و وعظ و خطابه و امربه معروف و نهی از منکر از مهمترین نقش هایی است که می توانند ایفا کنند و در نهایت نتیجه ای جز کاهش آسیب های اجتماعی نخواهد داشت .

دبیر جامعه وعاظ با بیان اینکه خدمت و کمک رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی اجر و پاداش فراوانی دارد، خطاب به رئیس سازمان خدمات اجتماعی و همکارانش در مددسرای خاوران گفت: حج واقعی اینجاست .

ایشان ضمن تقدیر از شهرداری تهران جهت احداث و اداره این مراکز و مجموعه ها و تلاش به منظور تأمین معاش و بازگرداندن آنها به زندگی مطلوب گفت : ارائه خدمت مخلصانه به آسیب دیدگان اجتماعی نشانگر عمق ایمان و نوعدوستی شهردار تهران است .

وی ضمن تأکید بر اطلاع رسانی و انجام تبلیغات مناسب به منظور آشنائی مردم با این خدمات و همچنین تشویق آحاد جامعه به انجام کار خیر و کمک رسانی به محرومان واقعی گفت : همانطور که در آیه 195 سوره آل عمران آمده است «بعضکم من بعض» یعنی من از تو و تواز من هستی . لذا در این مراکز معنای واقعی بنی آدم اعضای یکدیگرند مصداق می یابد .

حجت الاسلام شریعتی امام جماعت مسجد قبا و رئیس سابق دانشگاه تهران نیز گفت : ساماندهی معتادان، متکدیان،کودکان کار،بی خانمان ها و زنان سرپرست خانوار وظیفه قانونی شهرداری نیست ولی به دلیل حس نوع دوستی و کمک به همنوع ، آن را انجام می دهد .

وی با بیان اینکه این افراد، آسیب دیده اجتماعی هستند نه مجرم ؛ افزود : طرح ارتقاء کیفیت زندگی در صورت هماهنگی همه نهادهای مسئول ، نقش مؤثری در کاهش آسیب های اجتماعی دارد لذا انتظار می رود جهت افزایش کارائی، این طرح در سایر استان ها و کلانشهر ها هم با جدیت دنبال شود .

قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهر تهران با اشاره به ظرفیت 64 مرکز خدمات رسانی شهر تهران در قالب مددسرا، سامان سرا، همراه سرا، مراکز کودکان کار موسوم به پرتو، خانه های کوثر و مجموعه های بهاران گفت : در حال حاضر بعضی از این مجموعه ها ، به تنهایی با ظرفیت بیش از هزار نفر مشغول فعالیت شبانه روزی و بی وقفه در خدمت رسانی به محرومین ، نیازمندان و آسیب دیدگان اجتماعی هستند .

وی با اشاره به کمک های مردمی به این مراکز گفت : راهبرد اصلی ما جذب کمک های مردمی و مشارکت مردم و خیرین و سازمانهای غیر دولتی برای ارائه خدمت به مددجویان است بطوریکه در بعضی از مراکز همچون همراه سرای بیمارستان مفید ، مردم با ارسال غذا برای همراهان بیمارها زمینه ارائه خدمات بهتر را فراهم می آورند .

قدیمی طرح جهاد مهربانی برای کمک به ساماندهی کودکان بازمانده از تحصیل را در همین راستا ارزیابی نمود و گفت : این طرح شامل سه بخش آموزش تحصیلی، آموزش مهارتهای مختلف اجتماعی و توانمندسازی جهت اشتغال است .