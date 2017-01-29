نمایشگاه بین المللی «اندیشه راقی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هم ‌زمان با ایام الله دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نمایشگاه بین المللی «اندیشه راقی» با همت و مشارکت جمعی از خادمان فرهیخته عرصه ترویج نظام اندیشه ولایت در روزهای ۱۷ الی ۲۱ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

این همایش و نمایشگاه که با حضور ۱۶ کشور در تهران برگزار می‌شود، علاوه بر معرفی و نمایش آثار و تألیفات، به عرضه محصولات الگوساز، برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی جبهه فرهنگی انقلاب و نشست‌های تخصصی و معرفی دستاوردهای تبلیغی و ترویجی می‌پردازد.

براساس این گزارش افتتاحیه نمایشگاه و همایش «اندیشه راقی» ۱۷ بهمن و اختتامیه آن ۲۱ ماه جاری در تالار غدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خواهد بود.