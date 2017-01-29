پرداخت ورودیه هنرمندان راه یافته به جشنواره تجسمی در هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: با توجه به روند مناسب پرداخت اعتبارات فجر، مبلغ ورودیه هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر راه یافته است از روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه قابل پرداخت است.

وی ادامه داد: هنرمندان می توانند با اعلام شماره حساب خود به دبیرخانه دائمی نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، مبلغ ورودیه خود را دریافت کنند.

نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر از روز ۳ بهمن با حمایت دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، کار خود را در تهران آغاز و تا ۳۰ ماه جاری در موزه هنرهای معاصر تهران و فرهنگسرای نیاوران ادامه خواهد داشت.