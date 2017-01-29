توضیح سرمربی تیم ملی فوتسال درباره دعوت بازیکنان «خائن» لیگ!

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کمالی سرمربی تیم فوتسال ارژن شیراز در لیگ برتر در روزهای گذشته انتقادات زیاد و عجیبی از بازیکنان تیمش داشته و آنها را به خیانت و کم کاری متهم کرده است. کمالی حتی پا را از این فراتر گذاشته و گفته بود: «در چند بازی به وضوح دیده‌ام که بازیکنانم کم کاری می‌کنند. به اعتقادم هیچ بازیکنی از ارژن لیاقت دعوت به تیم ملی را نداشت. نظر آقای ناظم الشریعه محترم است اما اگر من سرمربی این تیم هستم، می‌گویم نباید هیچ بازیکنی از تیمم دعوت می شد.»

سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: هر باشگاهی شرایط خاص خودش را دارد ولی برای من منافع کشور اهمیت دارد. من به فکر تیم ملی و منافع این تیم هستم و کاری به مسائل داخلی باشگاه ها ندارم.

وی افزود: هر کاری که صحیح باشد را انجام می دهم. ما در اردوی فعلی قصد داریم بازیکنانی که کمتر فرصت دیده شدن دارند را مورد آزمایش قرار بدهیم. چند بازیکن ارژن هم در لیگ خوب کار کرده بودند و برای همین دعوت شدند. چند ماه پیش بازیکنان ارژن دعوت نشدند چون تیمشان واقعا در لیگ خوب نبود. به هر حال همه مربیان فوتسال ایران برای منافع تیم ملی کار می کنند. مسائل درون باشگاهی را هم خودشان حل می کنند.

سرمربی تیم ملی فوتسال درباره چرایی برگزاری اردوی فعلی تیم ملی در دو مقطع زمانی جداگانه گفت: ما دو گروه ۱۵ نفره مدنظر داشتیم تا هر گروه چهار جلسه تمرین کند. برای اینکه هم باشگاه ها ضرر نکنند و هم راحت‌تر برای بازیکنان وقت بگذاریم، آنها را در دو گروه جداگانه دعوت کردیم که کار گروه اول به پایان رسید.

ناظم الشریعه ادامه داد: حضور این بازیکنان در اردو و ارزیابی آنها گام بزرگی برای آینده فوتسال است که به ما کمک خواهد کرد. ما برای هر بازیکن هم پرونده ساخته ایم تا مشخصات، اطلاعات فنی، اطلاعات کلی و تمام مسائل را در آن درج کرده ایم تا در آینده به وضعیت آنها دسترسی راحتتری داشته باشیم.