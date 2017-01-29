فکری: عروسی به کوچه استقلال رسید/ جوانگرایی همیشه خوب بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فکری شب گذشته بعد از توافق نهایی با مسئولان باشگاه نفت مسجد سلیمان هدایت این تیم را پذیرفت و صبح امروز نیز بعنوان سرمربی جدید این تیم معارفه شد. وی همراه با کاروان این تیم راهی کرمان می‌شود تا برای اولین بار هدایت این تیم را لیگ دسته اول تجربه کند.

فکری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: توافقم با مسئولان این باشگاه به اتمام رسیده اما هنوز قراردادم روی کاغذ نیامده است. هنوز در خصوص فصل آینده صحبت و توافقی صورت نگرفته و در مسیر مسجد سلیمان به کرمان صحبت های نهایی را انجام می‌دهیم تا در صورت حصول توافق قراردادم با این تیم تا انتهای فصل بعد باشد.

وی در خصوص شرایط این تیم تا انتهای فصل اظهار داشت: چون در لیگ یک (نساجی) کار کردم شرایط این تیم و سایر تیم های لیگ یکی را می‌شناختم. نفت مسجد سلیمان از تیم های خوب لیگ یک است و ظرفیت های بالایی دارد. از جمله هواداران خوب و خونگرمی که دارد.

سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان خاطر نشان ساخت: در نساجی هم که بودم این تیم پر طرفدار بود و من از کار کردن با این تیم ها لذت می برم. یکی از دلایل پذیرفتن هدایت این تیم وجود همین هواداران پر شمار و خونگرمش بود.

کاپیتان سابق استقلال در ادامه این گفتگو در خصوص آخرین شرایط این تیم بیان داشت: پیروزی های آبی پوشان را به همه هواداران این تیم تبریک می‌گویم. خوشحالم که بالاخره عروسی به کوچه ما هم رسید. استقلال خودش را پیدا کرده و منصوریان هم توانسته بهترین نفرات و بهترین شیوه بازی را پیدا کند. من امیدوارم این شرایط ادامه پیدا کند و شاهد تداوم این پیروزی ها باشیم.

پیشکسوت آبی پوشان در خصوص جوانگرایی در این تیم گفت: جوانگرایی همیشه خوب بوده و همیشه خوب خواهد بود. اما منوط به این که در کنار نتیجه گیری هم باشد. به خصوص در تیم بزرگی مثل استقلال که جوانگرایی بدون نتجیه گیری ارزشش کم می شود. الان هم اگر هواداران از این جوانگرایی راضی هستند به خاطر نتایج خوبی است که تیم می گیرد.

فکری در خصوص محرومیت تیم سابقش از نقل و انتقالات اظهار داشت: بهرحال اگر بازیکنان بزرگ و با تجربه به تیم اضافه می‌شدند بهتر بود. اما حالا بهتر است تا استقلالی ها با واقعیت کنار آمده و با همین نفرات که جوانان قابلی هستند ادامه مسیر دهند.