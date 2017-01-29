به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی‌پناه محمودی‌نیا صبح یکشنبه در سومین نشست مجامع و تشکل‌های میان تخصصی وابسته به تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب تاکید ویژه‌ای بر روی فرهنگ دینی دارند و باید در این مسیر حرکت کنیم.

وی با تاکید بر لزوم تلاش برای تبیین معارف دینی و بصیرت و هوشیاری و هم‌افزایی در سایه دین، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم که نشاط و بالندگی در جامعه حفظ شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی بوشهر اضافه کرد: بخش عمده‌ای از مطالبات رهبر انقلاب بر دوش ما است و این یک افتخار برای ما است که بتوانیم این رسالت را اجرا کنیم.

وی خواستار عمق بخشیدن به نگاه انقلابی‌گری و انقلابی‌ماندن شد و افزود: در حالی که نسل جوان در حال عبور از سنت به سمت مدرنیته است و تهاجم فرهنگی مغزها و فکرها را نشانه گرفته است، ترویج سبک زندگی اسلامی یک ضرورت است.

محمودی‌نیا با اشاره به اهمیت فعالیت در حوزه فضای مجازی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز بر لزوم حضوری هوشمندانه در فضای مجازی تاکید دارند و باید با برنامه‌ریزی مناسب در این فضا وارد شویم.

وی بر ایجاد پاتوق‌های فرهنگی و همچنین راه‌اندازی کارگاه‌های تولید محتوای مجازی تاکید کرد و ادامه داد: گسترش گفتمان‌ها و فعالیت انجمن‌های اندیشه‌ورز یک ضرورت است.