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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

اعلام ۲۴ ساعته زمان ورود و حرکت اتوبوس های پایتخت

اعلام ۲۴ ساعته زمان ورود و حرکت اتوبوس های پایتخت

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گفت: شهروندان تهرانی می توانند به صورت آن لاین و ۲۴ ساعته از زمان ورود و حرکت اتوبوس ها مطلع شوند.

پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی سیستم ماژول زمان بندی، افزود: با توجه به نقش سیستم های IT در بهره وری و اهمیت آن جهت صرفه جویی در وقت شهروندان و اطلاع رسانی به موقع از نحوه ورود اتوبوس های شهری به ایستگاه های موجود و فراهم کردن زمینه و بستر مناسب در فضای مجازی، مدتی است شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به بحث راه اندازی ماژول زمان بندی نگاه ویژه ای داشته و با به کارگیری از سیستم GPS و GPRS موفق شده برنامه زمان بندی حرکت ناوگان را در تمام ۲۴ ساعت و روزهای تعطیل در ساب پرتال خود به نشانی WWW.BUS.TEHRAN.IR  قرار دهد، بدین ترتیب شهروندان می توانند به صورت آنلاین از زمان ورود و حرکت اتوبوسها به صورت دقیق اطلاع حاصل کرده و سفر خود را مدیریت کنند.

وی اظهار امیدواری کرد با جایگزینی مدهای جدید حمل و نقلی و استفاده از پروژه های هوشمند در آینده نزدیک شاهد تحول بیشتر در جهت بهینه سازی شبکه ناوگان تهران باشیم، نحوه بهره گیری از سیستم زمان بندی که بروی پرتال شرکت واحد نصب شده به صورت زیر است:

کد مطلب 3890422
نورا حسینی

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