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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴

برنامه نخستین مرحله پلی‌آف والیبال اعلام شد

برنامه نخستین مرحله پلی‌آف والیبال اعلام شد

سازمان لیگ فدراسیون والیبال برنامه مرحله نخست پلی آف لیگ دسته یک را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پلی آف مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته یک مردان کشور جام «شهدای منا» در سه مرحله و به صورت دو برد از سه مسابقه برگزار می شود.

دور رفت مرحله نخست پلی آف روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه با چهار دیدار پیگیری خواهد شد و دور برگشت نیز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه پیگیری می شود.

در صورتی که نیاز به مسابقه سوم باشد، روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه تیم ها به مصاف یکدیگر می روند.

برنامه مرحله نخست پلی آف لیگ دسته یک به قرار زیر است:

دور رفت، چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه:

ارومیه، ساعت ۱۶: شهرداری جوان ارومیه – نیروگاه سیکل ترکیبی دامغان

اصفهان، ساعت ۱۶: رعد پدافند اصفهان – اتحاد جوان همدان

قزوین، ساعت ۱۶: سپهر الکتریک قزوین – لاستیک بارز کرمان

کاشان، ساعت ۱۶: فرش محتشم کاشان – مقاومت فرمانداری مهاباد

دور برگشت، چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه:

دامغان، ساعت ۱۶: نیروگاه سیکل ترکیبی دامغان – شهرداری جوان ارومیه

همدان، ساعت ۱۶: اتحاد جوان همدان – رعد پدافند اصفهان

کرمان، ساعت ۱۶: لاستیک بارز کرمان – سپهر الکتریک قزوین

مهاباد، ساعت ۱۶: مقاومت فرمانداری مهاباد – فرش محتشم کاشان

کد مطلب 3890425

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