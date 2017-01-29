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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹

با رأی اکثریت اعضای شورای شهر؛

شهردار جدید بناب انتخاب شد

شهردار جدید بناب انتخاب شد

بناب - شهردار جدید بناب با رأی اکثریت اعضای شورای شهر انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال وقوع برخی اتفاقات در شهرداری بناب و دستگیری شهردار، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر و تعدادی از کارکنان شهرداری و جمعی از افراد فعال در حوزه ساخت و ساز مرتبط با شهرداری بناب به اتهام تبانی، اختلاس و ارتشاء که منجر به برکناری شهردار به علت طولانی شدن مدت بازداشت وی شد، اعضای شورای اسلامی شهر بناب نادر داودی را به عنوان سرپرست این سازمان خدمات رسان انتخاب و معرفی کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر بناب سرانجام در نشست خود نشستی برنامه ها و شرایط سه گزینه پیشنهادی تصدی سمت شهرداری این شهر را بررسی کرده و پس از بحث و تبادل نظر در سیصد و چهارمین جلسه فوق العاده شورا کلید شهر بناب را به دستان نادر داودی شهردار جدید شهر بناب سپردند.

گفتنی است در بیش از سه سالی از که از عمر شورای چهارم شهر بناب می گذرد، این شهر تا پیش از این سه شهردار و چهار سرپرست شهرداری را تجربه کرده بود و با انتخاب نادر داودی چهارمین شهردار این دروه شورای اسلامی شهر بناب نیز معرفی شد.

کد مطلب 3890426

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