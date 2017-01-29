ساخت نخستین ایستگاه فضایی تجاری جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، شرکت Axiom ، سازنده ایستگاه بین المللی فضایی تجاری، تصمیم دارد گستره فعالیت های خود را از مدار زمین افزایش دهد. به این ترتیب این ایستگاه پذیرای فضانوردان دولتی و همین طور افرادی خواهد بود که به طور تفریحی و تجاری به فضا سفر می کنند.

ناسا نیز برنامه Axiom را تایید کرده و قرار است نخستین ماژول تجاری ‌این شرکت در ۲۰۲۰ میلادی به فضا فرستاده شود و از ۲۰۲۸-۲۰۲۴ میلادی ماژول از ISS جدا شده و عملیات ساخت ایستگاه فضایی آغاز می شود. به این ترتیب تغییر شگرفی در چشم انداز سفرهای فضایی انسان ایجاد خواهد شد.

سخنگوی این شرکت می گوید: ایجاد یک ایستگاه فضایی به ملت ها، سازمان ها و افراد کمک می کند تا در مدار زمین کار و زندگی کنند و از فعالیت های اکتشافی در اعماق فضا پشتیبانی می کند.

او در ادامه می افزاید: ما مشغول مذاکرات هستیم تا نخستین فضانوردان غیر دولتی را به فضا بفرستیم.

Axiom هم اکنون مشغول مذاکره با بیش از ۲۰ کشور دنیاست و تخمین می زند تا پایان سال جاری میلادی قراردادهایی را امضا کند. به این ترتیب پروژه های خود را به مرحله اجرا نزدیک می کند.

به گفته سخنگوی این شرکت هم اکنون هزینه پشتیبانی هر فضانورد در فضا روزانه حدود ۷.۵ میلیون دلار است اما Axiom رقمی بسیار کمتر را هزینه می کند.