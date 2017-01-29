سینما پرسیا درآستانه واگذاری/چشم انتظار روزهای طلایی پرده نقره ای

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه در دهه ۷۰ خورشیدی نخستین جرقه های تمرکززدایی از جشن سالانه سینمای ایران در شهر ادب و هنر زده شد و با وجود کهولت سالن های سینما در این شهر و متروکه بودن خیلی از سالن هایی که روزگاری زبانزد خاص و عام در ایران بودند، سینما امور تربیتی که اکنون پس از بازسازی به سینما شیراز تغییر عنوان داده میزبانی نخستین دوره این جشنواره را در این شهر به عهده گرفت و در سالهای بعد علاقه مندان آثار جشنواره فیلم فجر با فراز و فرودهای بسیار گاهی در سینما ایران و سعدی پذیرایی شدند و گاهی تالار حافظ به یاری این سالنها آمد.

در این میان همواره در طول دوره های گذشته جشنواره فیلم فجر همواره سالن های اختصاص یافته به جشنواره در دقیقه نود مشخص شدند و هیچ گاه سینمایی به عنوان متمرکز میزبان جشنواره فیلم فجر در شیراز نبوده است.

اکنون در آستانه شانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر در شیراز که قرار است به میزبانی سینما سعدی و تالار حافظ برگزار شود، شنیده می شود پرونده سینما پرسیا که زمانی یکی از سالن های پرمخاطب در شیراز به شمار می رفت و مدتهای طولانی است به خواست صاحبان آن تعطیل شده چراکه با فروریختن سقف آن دیگر در مدار سالن های پرپیشینه قرار ندارد مختومه شده و به زودی تکلیف آن روشن خواهد شد.

سینما بهمن(مترو) به مالک سینماپرسیا داده شد

آنگونه که کریم تیموری در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان می کند: سینما پرسیا که هیچگاه از سوی متولیان جشنواره در عین تجهیزات به روز و بازسازی اصولی ابزاری از جمله صدای دالبی و پرده مدرن آن مورد توجه قرار نگرفته به حوزه هنری فارس واگذار شده و این نهاد در ازای سینما بهمن(مترو) و یک قطعه زمین آن را از مالک دریافت کرده است.

این سینمادار پر پیشینه که بیش از ۳۵ سال متولی سینما پرسیا بوده و سال ۹۲ در اثر خطراتی که تماشاگران این سالن را تهدید می کرد آن را تعطیل کرد، می گوید که دیگر خیال ندارد سینماداری کند و سینما مترو را هم برای تغییر کاربری در ازای سینمای خود دریافت کرده است.

این درحالیست که در چهارراه زند شیراز که روزگاری مهد هنر هفتم به شمار می رفت و تمامی سالن های سینما به قول شیرازی های قدیم در «چهارخیابان» قرار داشت اکنون سینما بهمن در تعطیلی به سر می برد و سینما پرسیا هم بیش از ۳ سال است در سردر خود این پلاکارد را نصب کرده که «سینما پرسیا به علت تعمیرات تعطیل است»!

از سویی فرزاد تیموری که سینما پرسیا را با ایده هایی که از مهد سینمای دنیا یعنی هالیوود به شیراز آورد و بازسازی آن را با علاقه انجام داد هم به خبرنگار مهر می گوید: هنوز هیچ اتفاقی روی نداده و پیشنهادهایی داده شده که رفتنه اند تا انجام دهند.

او که در اوج فعالیت های سینما پرسیا پس از بازسازی و تجهیز آن به امکاناتی مانند صدای دالبی و سوراند و سیستم پخش به روز این سینما را در اوج رکود سالن ها در شیراز محلی برای سینمادوستان و کافه و رستوران این سینما را دوباره گرما بخشیده و لابی سینما را به موزه تجهیزات تاریخی تبدیل کرده بود عنوان می کند: قرار شده با چند ملک معامله یا تعویض کنیم البته می گویند پول نداریم تا آنرا بخریم.

سینما پرسیا واگذار شد/شیراز در انتظار پردیس های سینمایی سعدی و حافظ

این درحالیست که متولی تازه این سینما در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: سینما پرسیا به یکی از موسسه اقماری زیر مجموعه حوزه هنری است واگذار شده که در ازای آن سینما بهمن و یک قطعه زمین به مالک آن اختصاص یافته است.

رئیس حوزه هنری فارس پیرامون برنامه ای که برای بازسازی سینما پرسیا تدوین شده، گفت: به جای این سینما پردیس سینمایی حافظ با ۵ سالن احداث می شود.

محمد کرم الهی در ادامه از احداث پردیس سینمایی به جای سینما سعدی کنونی با قابلیت ۶ سالن سینما خبر داد و افزود: در طرحی که از سوی استانداری ارایه شده تمامی سینماهای واقع در خیابان زند که دارای قدمت هستند به شهرداری شیراز واگذار می شوند و شهرداری باید تمامی این فضاها را به پارکینگ عمومی تبدیل کند.

این مسئول فرهنگی استان درخصوص ظرفیت پردیس های سینمایی که در برنامه ساخت قرار گرفته یادآور شد: در مجموع ۱۱ سالن در قالب پردیس های سینمایی سعدی و حافظ ساخته می شود که از ۲۷۰ تا ۷۰۰ صندلی گنجایش هر یک از سالن های یادشده خواهد بود.

با این اقدامات به نظر می رسد سینما دوستان باید در انتظار روزهای طلایی برای پرده نقره ای سینماهای شیراز باشند تا رونق به کالبدسینماهای شهر بازگردد.