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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

ظرفیت مثبت شبکه های مجازی برای فرهنگ سازی استفاده شود

ظرفیت مثبت شبکه های مجازی برای فرهنگ سازی استفاده شود

گرگان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان خواستار استفاده از ظرفیت مثبت شبکه های مجازی برای فرهنگ سازی استفاده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، شامگاه شنبه در کارگروه تولید محتوای رسانه ای، قلم را یکی از زبان های دنیا برای بیان تفکرات و اندیشه عنوان و اظهار کرد: امروز با پیشرفت دنیا قلم به ابزارهای نوینی مجهز شده و در آینده شرایط زندگی بشر بیش از پیش شاهد تغییرات خواهد بود.

وی با بیان این که تکنولوژی امروز در دهه های گذشته شبیه آرزو و حتی محال بود، گفت: امروز رسانه به معنای عام و سایبری و شبکه های مجازی به معنای خاص هم فرصت است و هم تهدید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تاکید بر این که اگر از ابزار رسانه درست استفاده شود فرصت های خوبی را فراهم خواهد کرد، افزود: کار گروهی که تشکیل شده دنبال استفاده از ظرفیت های خوب رسانه است و امیدواریم در آینده بتواند اتاق فکری برای تولید محتوای خوب در جامعه باشد.

وی که معتقد است خطاهای احتمالی در این حوزه آثار فاحشی خواهد داشت، خواستار برنامه ریزی دقیق و تلاش برای مراقبت از خطاهای احتمالی شد.

کد مطلب 3890431

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