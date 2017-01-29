همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز، این همایش همزمان با ۱۲ بهمن ماه سالروز بازگشت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی به کشور، برپا می شود.

شهروندان تبریزی با حضور در برپایی این همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی که با روز سه شنبه های بدون خودرو نیز مصادف شده است، پیام حفظ محیط زیست و استفاده از وسایل نقلیه عمومی و کمک به کاهش آلودگی های زیست محیطی را انعکاس می دهند.

گفتنی است این همایش راس ساعت ۸ صبح ۱۲ بهمن جاری از محل فلکه گلشهر واقع در جاده ائل گلی آغاز شده و شرکت کنندگان تا مجموعه تاریخی و فرهنگی ائل گلی این مسیر را طی می کنند و در پایان نیز به قید قرعه جوایزی نفیس به شرکت کنندگان اهدا می شود.