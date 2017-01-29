به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی با اشاره به اقدامات ستاد زیست فناوری در زمینه ساماندهی انتقال فناوری از خارج کشور و هدفمند کردن آن، بیان کرد: ایجاد بانک اطلاعات منابع و فرصتهای انتقال و یادگیری زیست‌فناوری از خارج و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی انتقال فناوری به بخش ها از وظایفی است که در سند ملی زیست فناوری کشور آمده و ستاد برای اجرایی کردن آن اقدامات زیادی انجام داده است.

وی افزود: تسهیل سرمایه گذاری مشترک بنگاه‌های زیست‌فناوری داخلی و خارجی جهت دستیابی به فناوری زیستی نیز از جمله اقدامات موثری است که در حوزه ساماندهی انتقال فناوری از خارج کشور موثر است.

به گفته قانعی، تسهیلات ویژه برای جابجایی و استخدام متخصصان خارجی صاحب فناوری زیستی در مواقعی که فرصت های ویژه ای در این زمینه ایجاد می شود و تعیین ساز و کارهای لازم برای مشارکت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در پروژه های انتقال فناوری در راستای موفقیت در انتقال واقعی دانش فنی نیز در این حوزه نقش موثری دارد.