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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی؛

بانک اطلاعات منابع یادگیری زیست‌فناوری از دیگر کشورها ایجاد شد

بانک اطلاعات منابع یادگیری زیست‌فناوری از دیگر کشورها ایجاد شد

 دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، گفت: یکی از وظایف این ستاد در سند ملی زیست فناوری کشور، ایجاد بانک اطلاعات منابع و فرصت‌های انتقال و یادگیری زیست‌فناوری از دیگر کشورها است.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی با اشاره به اقدامات ستاد زیست فناوری در زمینه ساماندهی انتقال فناوری از خارج کشور و هدفمند کردن آن، بیان کرد: ایجاد بانک اطلاعات منابع و فرصتهای انتقال و یادگیری زیست‌فناوری از خارج و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی انتقال فناوری به بخش ها از وظایفی است که در سند ملی زیست فناوری کشور آمده و ستاد برای اجرایی کردن آن اقدامات زیادی انجام داده است.

وی افزود: تسهیل سرمایه گذاری مشترک بنگاه‌های زیست‌فناوری داخلی و خارجی جهت دستیابی به فناوری زیستی نیز از جمله اقدامات موثری است که در حوزه ساماندهی انتقال فناوری از خارج کشور موثر است.

به گفته قانعی، تسهیلات ویژه برای جابجایی و استخدام متخصصان خارجی صاحب فناوری زیستی در مواقعی که فرصت های ویژه ای در این زمینه ایجاد می شود و تعیین ساز و کارهای لازم برای مشارکت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در پروژه های انتقال فناوری در راستای موفقیت در انتقال واقعی دانش فنی نیز در این حوزه نقش موثری دارد.

کد مطلب 3890444

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