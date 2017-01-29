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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

روباتی که با دقت بالا دارو تزریق می کند

روباتی که با دقت بالا دارو تزریق می کند

محققان روباتی ساخته اند که می تواند تزریق به رگ شبکیه با قطر ۰.۱ میلی متر را به طور ایمن انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندگجت، برای نخستین بار گروهی از جراحان توانستند داروی ترومبولایتیک را به طور مستقیم در رگ شبکیه بیمار تزریق کنند و به این ترتیب «انسداد ورید شبکیه» را از بین ببرند. این بیماری به تدریج به نابینایی فرد منجر می شود.

این موفقیت پزشکی به وسیله یک روبات جراح که محققان KU Leuven(دانشگاهی در بلژیک) ساخته اند، انجام شده است.

در حال حاضر پزشکان فقط می توانند تاثیر این بیماری را با تزریق های ماهانه این انسداد بکاهند زیرا قطررگ های شبکیه حدود ۰.۱ میلی متر است و نمی توان به طور دستی تزریق را انجام داد.

 محققان برای حل این چالش روباتی ساخته اند که می تواند به قرار دادن دقیق سوزن در رگ و حفظ وضعیت آن طی عملیات کمک کند. آنها همچنین برای انجام تزریق سوزنی با قطر ۰.۰۳ میلیمتر ساخته اند که سه برابر از موی انسان نازک تر است.

به گفته محققان دانشگاهی این روش به طور موفقیت آمیز لخته خون در چشم بیمار را از بین برد و او اکنون در سلامت کامل است.

با این وجود مدت زمانی طول خواهد کشید تا همه بتوانند از این درمان بهره ببرند.

کد مطلب 3890446

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