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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

معاون خدمات شهری شهردار همدان خبر داد:

استفاده از۲۵۰دستگاه ماشین‌آلات برف‌روبی برای پاک‌سازی معابر همدان

استفاده از۲۵۰دستگاه ماشین‌آلات برف‌روبی برای پاک‌سازی معابر همدان

همدان- معاون خدمات شهری شهردار همدان از به‌کارگیری ۲۵۰ دستگاه ماشین‌آلات برف‌روبی برای پاک‌سازی معابر همدان خبر داد.

مجید درویشی در گفتگو با مهر با اشاره به انجام برنامه‌ریزی‌های ستاد عملیات زمستانی شهر همدان از مهرماه سال جاری گفت: از همان زمان تجهیز ماشین‌آلات شهرداری انجام و برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری ماشین‌آلات بخش خصوصی آغاز شد.

وی بابیان اینکه از اواخر روز پنج‌شنبه گذشته شاهد آغاز بارش برف در شهر همدان بودیم، گفت: در ابتدای شروع بارش برف انجام عملیات یخ‌زدایی آغاز و پس از افزایش حجم بارش‌ها، پاک‌سازی معابر با تیغه‌های برف‌روبی انجام و دوباره نمک‌پاشی و عملیات یخ‌زدایی صورت گرفت.

درویشی با اشاره به وجود ۱۱ میلیون مترمربع معبر شهری در همدان اظهار داشت: تنها ۵۰ درصد از این معابر نیاز به پاک‌سازی داشتند که به طور عمده مربوط به مناطق ۱ و ۲ شهری بودند.

وی گفت: این معابر توسط ۸۰۰ نفر نیروی انسانی و با به‌کارگیری بیش از ۲۵۰ دستگاه ماشین‌آلات، برف‌روبی و بازگشایی شد.

کد مطلب 3890447

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