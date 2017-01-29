مجید درویشی در گفتگو با مهر با اشاره به انجام برنامه‌ریزی‌های ستاد عملیات زمستانی شهر همدان از مهرماه سال جاری گفت: از همان زمان تجهیز ماشین‌آلات شهرداری انجام و برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری ماشین‌آلات بخش خصوصی آغاز شد.

وی بابیان اینکه از اواخر روز پنج‌شنبه گذشته شاهد آغاز بارش برف در شهر همدان بودیم، گفت: در ابتدای شروع بارش برف انجام عملیات یخ‌زدایی آغاز و پس از افزایش حجم بارش‌ها، پاک‌سازی معابر با تیغه‌های برف‌روبی انجام و دوباره نمک‌پاشی و عملیات یخ‌زدایی صورت گرفت.

درویشی با اشاره به وجود ۱۱ میلیون مترمربع معبر شهری در همدان اظهار داشت: تنها ۵۰ درصد از این معابر نیاز به پاک‌سازی داشتند که به طور عمده مربوط به مناطق ۱ و ۲ شهری بودند.

وی گفت: این معابر توسط ۸۰۰ نفر نیروی انسانی و با به‌کارگیری بیش از ۲۵۰ دستگاه ماشین‌آلات، برف‌روبی و بازگشایی شد.