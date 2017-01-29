ورزشکار چهارمحالی به جمع برترین دوچرخه سواران جهان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، مریم ترکی که سابقه نایب قهرمانی مسابقات کشوری در دوچرخه سواری دانهیل بانوان را در پرونده خود دارد، در جدیدترین رنکینگ های UCI با کسب ۱۸۳ امتیاز در لیست برترین های جهان قرار گرفت.

بانوی ورزشکار استان و عضو تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان با پنج سال سابقه ورزشی، در صورت موفقیت در چهار مرحله رقابت های لیگ اول بانوان کشور که از اسفند ماه سال جاری آغاز می شود، با عضویت در تیم ملی به رقابت های جهانی اعزام خواهد شد.