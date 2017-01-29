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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹

مدیرعامل موسسات قرآنی استان بوشهر:

۱۰۰ ویژه برنامه قرآنی دهه فجر در استان بوشهر برگزار می‌شود

۱۰۰ ویژه برنامه قرآنی دهه فجر در استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - مدیرعامل اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی مردمی استان بوشهر گفت: ۱۰۰ ویژه برنامه قرآنی دهه فجر در استان بوشهر برگزار می‌شود.

ابراهیم مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه فجر سال گذشته بیش از ۸۰ برنامه قرآنی در روستاهای استان بوشهر و مناطق صعب‌العبور برگزار کردیم که با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم روبرو شد.

وی از راه‌اندازی کاروان قرآنی ویژه دهه مبارک فجر خبر داد و اضافه کرد: در این کاروان‌ها برنامه‌های مختلفی با حضور قاریان و حافظان و فعالان قرآنی در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی مردمی استان بوشهر با اشاره به برگزاری ۳۰۰ مفل قرآنی در سطح استان، خاطرنشان کرد: طی دهه مبارک فجر سال جاری ۱۰۰ ویژه برنامه قرآنی در استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در استان بوشهر حدود ۳۰۰ موسسه قرآنی فعالیت دارند که تلاش ویژه‌ای برای ساماندهی، حمایت، نظارت و پشتیبانی از این موسسات داریم.

مرادی افزود: قرآن یکی از محورهای مهم اتحاد مردم ایران برای پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم این نظام و انقلاب بوده است و برگزاری برنامه‌های قرآنی در سالروز پیروزی انقلاب از اهمیت زیادی برخوردار است.

کد مطلب 3890457

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