ابراهیم مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه فجر سال گذشته بیش از ۸۰ برنامه قرآنی در روستاهای استان بوشهر و مناطق صعب‌العبور برگزار کردیم که با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم روبرو شد.

وی از راه‌اندازی کاروان قرآنی ویژه دهه مبارک فجر خبر داد و اضافه کرد: در این کاروان‌ها برنامه‌های مختلفی با حضور قاریان و حافظان و فعالان قرآنی در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی مردمی استان بوشهر با اشاره به برگزاری ۳۰۰ مفل قرآنی در سطح استان، خاطرنشان کرد: طی دهه مبارک فجر سال جاری ۱۰۰ ویژه برنامه قرآنی در استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در استان بوشهر حدود ۳۰۰ موسسه قرآنی فعالیت دارند که تلاش ویژه‌ای برای ساماندهی، حمایت، نظارت و پشتیبانی از این موسسات داریم.

مرادی افزود: قرآن یکی از محورهای مهم اتحاد مردم ایران برای پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم این نظام و انقلاب بوده است و برگزاری برنامه‌های قرآنی در سالروز پیروزی انقلاب از اهمیت زیادی برخوردار است.