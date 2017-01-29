انتقال درختان راهکار رفع مشکل میدان ۷تیر شاهرود/ ۱۰۰ درخت در خطر

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرفانی صبح یک شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به میزبانی شهرداری شاهرود درباره موضوع اصلاح هندسی میدان هفت تیر و قطع تعداد قابل توجهی درخت در پاسخ به سئوالات خبرنگاران با یادآوری کاشت ۱۹هزار درخت طی سال جاری در شاهرود، افزود: شهرداری برای هر طرح توسعه ای مجوز قطع درختان را نخواهد داد و این رویه که با هر مصوبه ای درخت قطع شود یقینا امکان‌پذیر نیست، چرا که در مجموعه شهرداری به آموزه های دینی و اخلاقی پایبند بوده و حاضر به قطع درخت مگر در مواقع بسیار ضروری نیستیم.

شهردار شاهرود با بیان اینکه از مدت ها قبل بحث وقوع تصادفات جرحی و منجر به فوت در میدان هفت تیر و ضرورت اصلاح هندسی میدان مطرح بوده است، ابراز داشت: این امر سابقه ۱۵ساله دارد که طی این مدت اصلاحات بسیاری در دوره های مختلف از قبیل تغییر شکل میدان صورت گرفت اما آمار تصادفات گواه این است که این میدان باز هم نیاز به اصلاح هندسی دارد که شورای ترافیک به این بحث ورود کرده و طرح جدید ارائه شد ولی هیچ کس نمی تواند تضمین دهد که با اجرای طرح جدید نیز هیچ حادثه ای رخ نخواهد داد.

میرفانی به طرح هایی همچون احداث زیرگذر و روگذر نیز اشاره داشت و توضیح داد: این طرح ها نیز با توجه به اینکه چند مسیر ورودی به داخل میدان وجود دارد چندان میسر نیست و برای اینکه این مشکل به صورت مقطعی برطرف و ترافیک کنترل شود گزینه اصلاح هندسی مطرح و تنها راهکار روی میز بود که متاسفانه قطع تعدادی درخت را در بر خواهد داشت.

وی گفت: در طرح جدید میدان هفت تیر کمتر از ۱۰۰ درخت قطع خواهد شد که امیدواریم با طرحی پیشنهادی مبنی بر جابه جایی درختان بتوانیم جلوی خسارت های بیشتر را بگیریم.

میرفانی با بیان اینکه استاندارد بر این است که هر هکتار باید ۴۰۰درخت داشته باشد، گفت: متاسفانه طی دو سال گذشته یک هزار و ۸۰درخت نیز در شهر بر اثر آفت و ... خشک شده اند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا شهرداری این مشکل را با نصب چراغ راهنما رفع نمی کند، افزود: نصب هر چراغ حدود ۲۵میلیون تومان برای شهرداری هزینه در بر دارد و معتقدیم با توجه به شرایطی که این میدان دارد که نمونه کوچک آن در میدان امام این شهر کاملا مشهود است اجرای آن در دراز مدت بازدهی لازم را نخواهد داشت.

وی با اعلام اینکه ۶۰درصد جرائم رانندگی که در شهر صادر می شود باید به شهرداری اختصاص یابد، گفت: بنا بر این اصل در سال ۹۳ حدود ۲۳۰میلیون تومان دریافت شد اما در سال ۹۴ مبلغی در این راستا واریز نشد و در سال‌جاری نیز مبلغ ۸۲۰میلیون تومان می بایست به حساب شهرداری واریز شود که تا کنون یک ریال هم دریافت نکرده ایم.

شهردار شاهرود در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگاری مبنی بر حقوق عابران پیاده در محدوده ای که قرار است تعریض خیابان صورت گیرد، پاسخ داد: باتوجه به اینکه البرز شرقی متعلق به شهرداری خواهد بود این جواز وجود دارد که دیوارها عقب نشینی داشته باشند تا ایجاد فضای پیاده رو طبق روال قبل صورت گیرد.

شهردار شاهرود با بیان اینکه شهرداری برای به سرانجام رساندن پروژه های کلان خود نیازمند حمایت های دولت است که متاسفانه این امر در شاهرود به دلیل عدم تخصیص بودجه با مشکل مواجه شده است، گفت: این مهم می طلبد تا مسئولان استانی نیز به امر توسعه شهرستان ها اهتمام کافی را داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد جامعه تصریح کرد: الان شرایطی نیست که شهرداری با خودگردانی بتواند خودکفائی را اعمال کند در صورتی که کمک‌های دولتی معمولا به شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت اختصاص پیدا می کند و شهرداری های شهرهایی مانند شاهرود از حمایت های دولتی کم‌بهره هستند.

شهردار شاهرود با بیان اینکه درآمد شهرداری از طریق مردم تامین می شود، ابراز داشت: در سال ۹۴ کمتر از صدهزار مترمربع پروانه ساخت در شهر صادر شد و در این رابطه بیش از ۱۰میلیارد تومان بدهی مردم بابت پرداخت عوارض نوسازی و پسماند نیز وجود دارد که شهرداری قدرت وصول این مطالبات را ندارد.

میرفانی همچنین تصریح کرد: در این بین بیش از ۱۵میلیارد تومان نیز دستگاه های اجرایی به شهرداری بدهکارند که عنوان می کنند قادر به پرداخت این رقم نیستند.

گفتنی است با اجرای طرح دوربرگردان و اصلاح هندسی محدوده میدان هفت تیر شاهرود بالغ بر ۱۰۰ درخت با قدمتی حداقل ۳۰ سال احتمالا از بین خواهند رفت.