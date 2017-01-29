نگرانی دانشمندان از حرکت یک سیارک به سمت زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آذرتگ، ناسا می گوید این شی اسرار آمیز بدون برخورد با زمین از فاصله حدودا ۵۱ میلیون کیلومتری آن عبور خواهد کرد.

اما برخی دانشمندان محاسبات و پیش فرض های ناسا را تایید نمی کنند. آنان می گویند این سیارک یا شهاب سنگ در تاریخ ۱۶ فوریه یعنی حدود دوهفته دیگر به زمین برخورد می کند و موجب شکل گیری یک سونامی عظیم خواهد شد.

این شی ناشناخته که ۲۰۱۶ WF۹ نام دارد، به دقت از سوی سازمان های فضایی جهان مورد رصد قرار گرفته است. سیارک مذکور که مدتی در مدار کره مریخ در حال گردش بود سرانجام از این مدار جدا شده و پیش بینی می شود به زودی جذب مدار کره زمین شود.

دکتر دیومین دمیر زاخارویچ ستاره شناس روس می گوید این سیارک یا شهاب سنگ به طور مستقیم در حال حرکت به سمت کره زمین است و برآوردهای ناسا در مورد عبور آن از کنار کره زمین غلط است. قرار است طی روزهای آینده بررسی ها و محاسبات دقیق تری به عمل آید تا مشخص شود آیا این شی مرموز به کره زمین برخورد خواهد کرد یا به سلامت از کنار کره خاکی عبور می کند.