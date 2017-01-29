مامور مهار «ژاوی» در دیدار استقلال با السد مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار پرویز مظلومی با قرار دادن امید نور افکن در ترکیب استقلال این بازیکن جوان را به فوتبال ایران معرفی کرد. این اتفاق در حالی برای نورافکن افتاد که او بیشتر از ۱۸ سال سن نداشت تا یکی از جوان ترین بازیکنان تاریخ استقلال باشد که در تیم بزرگسالان این تیم به کار گرفته شده باشد.

نورافکن در ابتدای فصل مورد توجه علیرضا منصوریان قرار گرفت، اما یکی دو مورد بی انضباطی در رفتار تیمی باعث شد تا او مدتی مورد غضب سرمربی جوان تیمش قرار گیرد. نورافکن حتی تا آستانه کنار گذشته شدن از لیست استقلال هم رفت. اما منصوریان تصمیم گرفت به جای ترد کردن وی، او را اصلاح کند.

منصوریان با یک تغییر پست این بازیکن را از دفاع چپ به هافبک میانی منتقل کرد تا در روزهایی که رویکرد آبی پوشان به استفاده از بازیکنان جوان باشد، نورافکن جوان ترین بازیکن این تیم باشد که در یکی از کلیدی ترین پست های فوتبال خوش بدرخشد تا آبی ها خلاء یک هافبک میانی خوشفکر را احساس نکنند.

اوج درخشش نورافکن در هفته های اخیر، سوپرگلی بود که در دیدار مقابل پیکان زد تا نظرها به صورت ویژه‌ای به سوی او خیره شود. حالا نور افکن به درجه‌ای از اعتماد به نفس رسیده که شاید منصوریان عجیب ترین و خاص ترین تصمیم فوتبالی اش در استقلال را در مورد این بازیکن بگیرد.

دیدار استقلال و السد در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا تحت تاثیر حضور یک فوق ستاره به اسم ژاوی در ترکیب تیم السد قرار دارد و شاید همه اهالی فوتبال ایران انتظار حضور ژاوی با السد در تهران را می‌کشند. حال که به این بازی نزدیک می‌شویم، شواهد و قرائن در استقلال نشان می دهد احتمال این که وظیفه خطیر یارگیری با ژاوی به این بازیکن جوان سپرده شود وجود دارد.

ماموریت مهمی که اگر نورافکن با موفقیت از عهده آن بر بیاید، باعث می‌شود تا یک شبه ره صد ساله را رفته و به یک بازیکن بزرگ در سطح آسیا تبدیل شود. آن هم در حالی که تنها ۱۹ سال سن دارد. دیدار استقلال و السد در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا روز ۱۹ بهمن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.