  1. سیاست
  2. مجلس
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۶

در پی حادثه پلاسکو صورت گرفت؛

حضور نمادین جمعی از آتش نشانان در صحن خانه ملت

حضور نمادین جمعی از آتش نشانان در صحن خانه ملت

جمعی از آتش نشانان به یاد همکاران شهید خود در حادثه پلاسکو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حادثه اخیر در ساختمان پلاسکوی تهران که منجر به شهادت ۱۶نفر از آتش نشانان شد، صبح امروز جمعی از آتش نشانان مستقر در ایستگاه مجلس شورای اسلامی، با حضور در صحن علنی مجلس یاد و خاطره همکاران شهید خود را گرامی داشتند.

رئیس و نمایندگان مجلس نیز حضور این نیروی امدادی را در صحن خانه ملت خیرمقدم گفتند.

لاریجانی ضمن خوش آمد به این آتش نشانان گفت: یاد شهدای آتش نشان را گرامی می‌داریم؛ خدمات روزهای گذشته نشان داد که آتش نشانی یک جریان ارزنده در کشور است.

وی تاکید کرد: امیدواریم همه قدردان همه باشند

کد مطلب 3890461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها