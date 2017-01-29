حضور نمادین جمعی از آتش نشانان در صحن خانه ملت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حادثه اخیر در ساختمان پلاسکوی تهران که منجر به شهادت ۱۶نفر از آتش نشانان شد، صبح امروز جمعی از آتش نشانان مستقر در ایستگاه مجلس شورای اسلامی، با حضور در صحن علنی مجلس یاد و خاطره همکاران شهید خود را گرامی داشتند.

رئیس و نمایندگان مجلس نیز حضور این نیروی امدادی را در صحن خانه ملت خیرمقدم گفتند.

لاریجانی ضمن خوش آمد به این آتش نشانان گفت: یاد شهدای آتش نشان را گرامی می‌داریم؛ خدمات روزهای گذشته نشان داد که آتش نشانی یک جریان ارزنده در کشور است.

وی تاکید کرد: امیدواریم همه قدردان همه باشند